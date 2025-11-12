Погода
В Бишкеке прошла международная конференция учёных и промышленников

В честь Дня науки, в Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте КР состоялась международная научно-практическая конференция "Роль науки в интеграции образования и производства".

Мероприятие, посвящённое профессиональному празднику кыргызстанских учёных, организовано Министерством науки, высшего образования и инноваций КР совместно с Национальной академией наук.

Конференция объединила ведущих отечественных и зарубежных учёных, ректоров университетов, представителей промышленного сектора и международных партнёров из Китая, Республики Корея, Вьетнама и других стран.

В рамках мероприятия состоялась выставка научных достижений, на которой университеты и исследовательские центры Кыргызстана представили инновационные проекты в области биотехнологий, энергетики, машиностроения, цифровизации и аграрных технологий.

С приветственными речами на открытии выступили министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактыяр Орозов, президент Национальной академии наук КР Канатбек Абдрахматов, Герой Кыргызской Республики, академик Миталип Мамытов и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Выступающие подчеркнули, что конференция, приуроченная ко Дню науки, является важным этапом в развитии кыргызской науки и способствует укреплению связей между наукой, образованием и производством.


Теги:
наука, Кыргызстан
