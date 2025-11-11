Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро на Играх исламской солидарности

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит VI Игры исламской солидарности, где кыргызстанский боксер Нурадин Рустамбек уулу завоевал серебряную медаль.

В финале соревнований в весовой категории до 70 килограммов Рустамбек уулу уступил иорданскому спортсмену Зейяду Ишаишу. На пути к решающему бою кыргызстанец уверенно победил боксеров из Турции и Египта.

Ранее серебряные медали на Играх также завоевали кыргызстанские дзюдоистки Жанар Жолдошева (до 57 кг) и Адина Кочконбаева (до 63 кг).

VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В них участвуют 90 спортсменов из Кыргызстана, которые соревнуются по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины.