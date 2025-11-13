"У нас есть нефтяные месторождения, которые позволили бы обеспечить нас"

В Кыргызстане назрела необходимость дать особый статус горнодобывающему сектору и геологии. Об этом в своем обращении президенту КР и председателю ГКНБ заявил председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызской Республики Дуйшенбек Камчыбеков:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич!

В последнее время по горно-металлургической отрасли со стороны государства проводится немало работ. По официальным данным, за 9 месяцев этого года в государственный бюджет от этой отрасли поступило более 42 миллиардов сомов. Есть прогнозы, что к концу года эта сумма увеличится до 50 миллиардов сомов. Это большой показатель. Некоторые производители горно-металлургической отрасли не получают от государства ни тыйынa, наоборот - вносят в бюджет крупные суммы. Это отдельно значимое достижение. Горнодобывающая отрасль можно назвать одним из локомотивов нашей экономики.

Разумеется, работа ведется и в правовом поле. Лицензии отдельных компаний, нарушивших закон, были отозваны и переданы государству. В бюджет поступают десятки и сотни миллионов сомов. Это говорит о том, что дело идет в правильном направлении.

Но в то же время остаются вопросы, которые еще не решены. Если эти проблемы своевременно рассмотреть и устранить, отрасль ещё больше разовьется и достигнет больших успехов. Наша ассоциация не раз направляла письменные и устные обращения по этим вопросам.

Например, в феврале 2021 года в резиденции состоялась встреча с Президентом по вопросам горной отрасли. Тогда также поднимались эти вопросы, и наша ассоциация предоставила соответствующие предложения. В продолжение тех предложений сегодня вновь необходимо озвучить ряд проблем.

По нашему мнению, в отрасли было бы очень хорошо создать постоянную рабочую группу. В эту группу должны войти специалисты, опытные инженеры и научные работники - это внесло бы существенный вклад в развитие горной отрасли.

В нашей организации работают ветераны - сейчас им близко 90 лет, а многие старше 60 лет. Направить их знания и опыт на развитие государства - наша большая просьба и желание.

Поэтому главный вопрос, который мы предлагаем - принятие специальной государственной программы или постановления по развитию горной отрасли. Этот документ в будущем станет основой для стратегического развития отрасли.

Если сегодня разработать концепцию развития горной отрасли, в ней должны быть прописаны общие подходы к разработке всех месторождений - будь то золото, железо, уголь, нефть или газ - и каким образом их развивать. Было бы хорошо, если бы такой документ был разработан. К сожалению, на уровне нашего государства такого программного документа нет. Второй вопрос - уже три года ведутся разговоры о разработке "Горного кодекса". Но, по нашему мнению, правильнее принять не "Горный кодекс", а "Кодекс о недрах".

Если будет создан рабочий аппарат, мы готовы участвовать и помогать в работе.

На сегодняшний день в министерстве есть направления, связанные с экологией, природными ресурсами и техническим надзором. Также есть вопросы горной отрасли и геологии. Сейчас все проблемы нашей страны сосредоточены в одном министерстве: вопросы охраны природы, экологии, технического контроля и предприятия, которые эксплуатируют недра - всё это находится в одном министерстве. В текущий момент даже из уст министра редко можно услышать о проблемах горной отрасли. За последние два года мы слышали в основном о проблемах, связанных с экологией и климатом. К сожалению, развитие горной отрасли и геологии оказалось в тени. Было бы хорошо, если бы по нашим предложениям проводились специальные мероприятия.

Ранее при министре Мелисе Турганбаеве проводили совещания, приглашали работающих руководителей и специалистов, обсуждали, какие есть проблемы в отрасли, какая нужна помощь от меня и других, и подобные консультации регулярно проходили. Но, к сожалению, такие совещания прекратились. Поэтому, как мы ранее говорили, в первую очередь необходимо внести изменения в структуру управления. Следует выделить горную и геологическую отрасли из министерства, создать самостоятельный орган - пусть даже в виде агентства. В прошлом году по итогам года мы добыли всего 27 тонн золота, тогда как Узбекистан - 129 тонн, Казахстан - 87 тонн. Например, раньше Казахстан добывал порядка 30 тонн золота. Узбекистан уделил особое внимание горной отрасли и довел через соответствующие органы управление до уровня министерства. Если бы мы также создали такую структуру управления, это открыло бы путь к развитию.

Среди поднимаемых нами проблем - необходимость создания самостоятельных учреждений по переработке угля, газа и нефти, которым были бы предоставлены соответствующие возможности и условия для работы.

Например, предприятие "Кыргызкомур" в настоящее время держит у себя только около 20 лицензий. Это лишь около 5% от общего количества лицензий. Остальные лицензии находятся в руках разных частных компаний. Поэтому государственная политика в этой сфере должна быть направлена на создание единой системы управления, чтобы все лицензии контролировались из одного центра.

Аналогично у "Кыргызалтын" в руках только около 15–20 лицензий. В то время как по всей стране количество лицензий на добычу золота превышает 400. Из этих показателей видно, что государству необходимо объединить эти отрасли и проводить единую стратегическую политику.

Та же проблема наблюдается в энергетике, в сферах угля, нефти и газа. Сегодня продукцию нефти и газа мы в основном закупаем у соседних стран - из Казахстана и России. Однако в Кыргызстане также имеются определенные запасы нефти и газа. Развитие этой отрасли - важный вопрос для будущего страны.

По нашим прогнозам, у нас есть нефтяные месторождения, которые позволили бы обеспечить себя. Если направить средства и внимание в эту сторону и развивать месторождения, и если мы сможем обеспечить страну нефтью, это было бы большим достижением. По нашим оценкам, под землей имеется более 1 миллиарда тонн сырой нефти; если бы мы ежегодно добывали хотя бы 3 млн тонн нефти и перерабатывали 1,5 млн тонн, то мы могли бы полностью обеспечить нашу страну этим продуктом. Если "Кыргызнефтьгаз" получит поручения и возможности контролировать лицензии и внесет свой вклад в разрабатываемую концепцию, то появится возможность обеспечить страну нефтью и газом.

Наши месторождения расположены в районах, которые относятся к полномочиям местных органов власти. Сегодня в каждой области, районе и айыл окмоту необходимо знать, какие месторождения находятся на их территории, и на основе этого разрабатывать специальные бизнес-планы - как и какие прибыли можно получить. Потому что иногда возникают конфликты между компаниями, разрабатывающими месторождения, и местными органами власти. Было бы хорошо, если бы разработали документы, в которых было бы ясно, какие доходы будут поступать государству и какие социальные пакеты будут предоставляться местному населению.

Следующая проблема - как научно поддерживать разработку месторождений и какие вопросы решаются: ранее при Академии наук были отдельные институты, а один из них был институт горной металлургии. Сейчас он находится под Техническим университетом. Учитывая эти обстоятельства, нужно создать самостоятельный центр. Эти институты должны работать совместно с предприятиями горной отрасли и заниматься подготовкой кадров.

Наконец, вопрос кадров. Если в предприятиях горной отрасли работать будут профессиональные кадры, дела пойдут лучше. Мы наблюдаем, что по этому пункту мнения часто возникают разноречивые. Например, когда в "Кыргызкөмүр" пришел человек из прокуратуры, он не был специалистом данной отрасли и не мог дать обоснованных предложений - дело не сдвинулось. Сейчас, однако, на это место пришел квалифицированный специалист, и работа идет. Например, при передаче рудника Кумтор вновь под управление Кыргызстана возникли процессы, связанные с развитием трещин; если бы тогда вопрос не был своевременно решен, вместо 14,5 тонны золота могли бы добыть едва 7 тонн. Особенно при разработке 19-го блока могли возникнуть оползневые процессы, и ответственность легла бы на нас, если бы мы неправильно поступили. Как специалисты, мы тогда сделали профессиональное предложение, и этот вопрос был решен, наша ассоциация оказала значительную помощь в этом вопросе.

Сегодня по правильным решениям нашего государства государственные предприятия "Кыргызкомүр", "Кыргызалтын", "Кыргызнефтьгаз", которые раньше не могли получить доступ к золотым, угольным и нефтяным месторождениям, теперь по решению Кабинета министров получают десятки лицензий и проводят мероприятия. Если внести новые изменения в правовое поле, можно решить еще больше вопросов. Фактически государственные предприятия "Кыргызалтын", "Кыргызкомур" получают лицензии на государственные месторождения по решению государства. Это правильный шаг. Но можно найти и лучшие пути. Например, на государственные месторождения можно проводить конкурсы, и от участников конкурса получать стартовую цену - десятки и сотни миллионов сомов в бюджет, а выигравшей компании можно предоставлять не менее 30% доли участия государственных предприятий - это было бы выгодно. Нужно разработать и такую инициативу. Также предлагается обновить положения о геологических запасах. Наряду с этим необходимо внести изменения в ГКЗ. Ресурсы на Кумторе и других месторождениях остаются не полностью учтенными. По этому поводу мы также предоставим свои предложения. Если реализовать вышеуказанные предложения, горнодобывающая и геологическая отрасли останутся основными источниками устойчивого развития государства, создания новых рабочих мест и поступлений в бюджет.

Наша ассоциация полностью готова к тесному сотрудничеству с соответствующими государственными органами, оказывать помощь опытом и предложениями".