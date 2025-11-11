Китай делает ставку на океанографию для укрепления позиций в регионе

Китай расширяет свои позиции в Индийском и Тихом океанах, делая ставку не только на военное присутствие и торговлю, но и на науку. Развитие океанографии становится важным элементом внешней политики Пекина - инструментом, который сочетает научные исследования с долгосрочными стратегическими целями.

В последние годы Китай активно инвестирует в морскую науку: под руководством Министерства природных ресурсов создан один из крупнейших гражданских исследовательских флотов в мире. Эти суда проводят регулярные глубоководные экспедиции, собирая данные о рельефе морского дна, подводных течениях и звуковых характеристиках океана. На первый взгляд - чистая наука, но полученная информация может использоваться и для навигации подводных лодок, и для разведки минеральных ресурсов.

В начале 2024 года китайское исследовательское судно Xiang Yang Hong 03 проводило замеры в районах Мальдив и Шри-Ланки, что вызвало обеспокоенность Индии и её морских партнёров. Официально миссия носила научный характер, однако специалисты отмечают, что собранные данные могут иметь и оборонное значение. Аналогичные экспедиции Китай осуществляет и в Тихом океане, в том числе вблизи островных государств.

Параллельно Пекин укрепляет сотрудничество с малыми островными странами - такими как Кука и Тонга. Китай предлагает партнёрство в области морских исследований, передачу технологий и обучение специалистов. Для этих государств подобное взаимодействие означает развитие инфраструктуры и научных возможностей, однако эксперты предупреждают, что со временем такие программы могут формировать экономическую зависимость и политическую лояльность.

Особое внимание Китай уделяет исследованию и добыче минеральных ресурсов морского дна. Китайская Ассоциация по исследованию и разработке морских минеральных ресурсов (COMRA) получила от Международного органа по морскому дну несколько лицензий на разведку участков, богатых кобальтом, никелем и редкоземельными элементами - материалами, необходимыми для высоких технологий и энергетики будущего.

По мнению аналитиков, использование океанографии как элемента внешней политики отражает новую форму глобального соперничества. Контроль над данными, инфраструктурой и технологиями становится не менее значимым, чем контроль над территорией. В этом контексте Китай постепенно создаёт информационное и научное преимущество, которое может трансформироваться в экономическое и политическое влияние.

Для других держав региона - Индии, Австралии, Японии и США - это создает вызов: противодействовать подобной стратегии сложно, не ставя под сомнение саму идею международного научного сотрудничества. Наблюдатели считают, что эффективным ответом может стать развитие совместных программ с островными государствами, повышение прозрачности научных данных и поддержка открытого обмена информацией.

Океанографическая активность Китая становится отражением более широкого сдвига в мировой политике: в XXI веке наука и технологии всё чаще превращаются в средство влияния. В этом смысле борьба за "научное присутствие" в океане может определить не только баланс сил на воде, но и архитектуру региональных отношений в будущем.

Источник: https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/chinas-new-power-tool-the-nefarious-uses-of-oceanography.html?fbclid=IwY2xjawN8oxlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7frKWWJdujNv2iM2cLDhASxrvkNf-WJA5L71i0s9_u_56rjMnQbQX_LDlClg_aem_pEHNxjEjbcVr6Q0bj9h_rQ