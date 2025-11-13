Погода
Узбекистан предложил Центральной Азии создать Цифровой аграрный альянс

- Светлана Лаптева
На совещании министров сельского хозяйства стран Центральной Азии в Ташкенте глава Минсельхоза Узбекистана Ибрагим Абдурахмонов выдвинул четыре инициативы для развития регионального сотрудничества, сообщает Минсельхоз.

Министр выступил за создание Цифрового аграрного альянса и единой региональной платформы для внедрения цифровых технологий. Предложено создать систему оперативного реагирования на вредителей и защиты растений для всей Центральной Азии.

Узбекистан также предложил при поддержке ФАО создать в Ташкенте Центр агробиологических знаний и инноваций. Была выдвинута инициатива об открытии аграрно-инновационного хаба для стран, не имеющих выхода к морю, что поможет укрепить продовольственную безопасность.

Источник: kursiv.media


Теги:
Узбекистан, Центральная Азия
