Кыргызстанские танцоры завоевали золото на международном турнире во Франции

Спортсмены из Кыргызстана показали выдающийся результат на международном турнире по спортивным бальным танцам, который состоялся 9 ноября 2025 года в городе Понто-Комбо, недалеко от Парижа (Франция). Соревнования проходили под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации (WDSF) и собрали сильнейшие танцевальные пары Европы - представителей Франции, Италии, Румынии, Латвии, Чехии и других стран.

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики, страну на престижном турнире представляла пара - Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова, выступавшие в категории "WDSF Open - Взрослые, Латина до 21 года".

По итогам выступления кыргызстанцы продемонстрировали высокий уровень техники, синхронности и артистизма, уверенно заняли первое место и завоевали золотые медали, принеся Кыргызстану заслуженную победу.

Кроме того, Вырлеев и Прошлецова приняли участие в ещё одной престижной категории турнира - "WDSF International Open - Взрослые, Латина", где смогли выйти в финал и заняли четвёртое место среди 31 пары со всего мира. Этот результат стал подтверждением профессионализма и высокого уровня подготовки кыргызстанских танцоров на международной арене.

Федерация танцевального спорта КР отметила, что успех Вырлеева и Прошлецовой - это весомый вклад в развитие спортивных бальных танцев в Кыргызстане, а также стимул для молодых спортсменов страны продолжать тренироваться и представлять родину на мировом уровне.