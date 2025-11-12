Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Кыргызстанские танцоры завоевали золото на международном турнире во Франции

268  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсмены из Кыргызстана показали выдающийся результат на международном турнире по спортивным бальным танцам, который состоялся 9 ноября 2025 года в городе Понто-Комбо, недалеко от Парижа (Франция). Соревнования проходили под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации (WDSF) и собрали сильнейшие танцевальные пары Европы - представителей Франции, Италии, Румынии, Латвии, Чехии и других стран.

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики, страну на престижном турнире представляла пара - Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова, выступавшие в категории "WDSF Open - Взрослые, Латина до 21 года".

По итогам выступления кыргызстанцы продемонстрировали высокий уровень техники, синхронности и артистизма, уверенно заняли первое место и завоевали золотые медали, принеся Кыргызстану заслуженную победу.

Кроме того, Вырлеев и Прошлецова приняли участие в ещё одной престижной категории турнира - "WDSF International Open - Взрослые, Латина", где смогли выйти в финал и заняли четвёртое место среди 31 пары со всего мира. Этот результат стал подтверждением профессионализма и высокого уровня подготовки кыргызстанских танцоров на международной арене.

Федерация танцевального спорта КР отметила, что успех Вырлеева и Прошлецовой - это весомый вклад в развитие спортивных бальных танцев в Кыргызстане, а также стимул для молодых спортсменов страны продолжать тренироваться и представлять родину на мировом уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452472
Теги:
танцы, Франция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  