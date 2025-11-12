Кыргызстан стал чемпионом Европы по перетягиванию палки

Сборная Кыргызстана по мас-рестлингу завоевала первое место на чемпионате Европы по перетягиванию палки, который проходил с 6 по 10 ноября в городе Банска-Быстрица (Словакия). Об этом сообщает Prosports.kz.

На соревнования съехались сильнейшие спортсмены из Бразилии, Грузии, Кыргызстана, Мексики, Монголии, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Чехии.

Кыргызстанские спортсмены показали отличные результаты, выиграв 18 медалей - 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. В командном зачёте сборная Кыргызстана под руководством Марата Раматова уверенно заняла 1-е место.

Сборная России стала второй, а команда Словакии - третьей.

Победа кыргызстанцев стала подтверждением их высокого уровня подготовки и лидерства страны в мас-рестлинге на международной арене.