Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Кыргызстан стал чемпионом Европы по перетягиванию палки

250  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по мас-рестлингу завоевала первое место на чемпионате Европы по перетягиванию палки, который проходил с 6 по 10 ноября в городе Банска-Быстрица (Словакия). Об этом сообщает Prosports.kz.

На соревнования съехались сильнейшие спортсмены из Бразилии, Грузии, Кыргызстана, Мексики, Монголии, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Чехии.

Кыргызстанские спортсмены показали отличные результаты, выиграв 18 медалей - 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. В командном зачёте сборная Кыргызстана под руководством Марата Раматова уверенно заняла 1-е место.

Сборная России стала второй, а команда Словакии - третьей.

Победа кыргызстанцев стала подтверждением их высокого уровня подготовки и лидерства страны в мас-рестлинге на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452473
Теги:
спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  