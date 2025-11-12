Сборная Кыргызстана впервые выиграла командную медаль по дзюдо

Сборная Кыргызстана по дзюдо добилась исторического успеха, впервые завоевав медаль в командных соревнованиях, сообщает Prosports.kz.

10 ноября команда Кыргызстана участвовала в командном турнире по дзюдо в рамках Игр исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены заняли третье место, завоевав бронзовую медаль и войдя в историю национального спорта.

Руководитель сборной Шеров отметил, что этот результат стал важным достижением для всей команды:

"Исторический день для Кыргызстана! Впервые в истории наша команда по дзюдо завоевала бронзу в командном зачёте! Сколько раз мы боролись в командных турнирах и не могли добраться до призов. Эта медаль дала нашей команде сплочённость, терпение и очень много эмоций, сил и мотивации дальше работать над собой".

В командном турнире участвовали сильнейшие дзюдоисты из стран-участниц Игр исламской солидарности, что делает бронзу Кыргызстана особенно значимой.

Эта медаль стала важной вехой в развитии дзюдо в Кыргызстане и подтверждением роста уровня национальной сборной на международной арене.