Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Сборная Кыргызстана впервые выиграла командную медаль по дзюдо

239  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по дзюдо добилась исторического успеха, впервые завоевав медаль в командных соревнованиях, сообщает Prosports.kz.

10 ноября команда Кыргызстана участвовала в командном турнире по дзюдо в рамках Игр исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены заняли третье место, завоевав бронзовую медаль и войдя в историю национального спорта.

Руководитель сборной Шеров отметил, что этот результат стал важным достижением для всей команды:

"Исторический день для Кыргызстана! Впервые в истории наша команда по дзюдо завоевала бронзу в командном зачёте! Сколько раз мы боролись в командных турнирах и не могли добраться до призов. Эта медаль дала нашей команде сплочённость, терпение и очень много эмоций, сил и мотивации дальше работать над собой".

В командном турнире участвовали сильнейшие дзюдоисты из стран-участниц Игр исламской солидарности, что делает бронзу Кыргызстана особенно значимой.

Эта медаль стала важной вехой в развитии дзюдо в Кыргызстане и подтверждением роста уровня национальной сборной на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452474
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  