В Турции отстранили более 1 000 футболистов и судей из-за ставок

- Самуэль Деди Ирие
Турецкая футбольная федерация (TFF) объявила о временном отстранении более 1 000 игроков и судей в рамках масштабного расследования по ставкам на футбол, сообщает Sky News.

Среди отстранённых - Эрен Элмали, защитник сборной Турции и игрок "Галатасарая", который в этом сезоне регулярно выступал в Лиге чемпионов. 25-летний футболист признался, что приблизительно пять лет назад сделал ставку на матч, не связанный с его командой. После отстранения от сборной, готовившейся к отборочным матчам ЧМ против Испании и Болгарии, Элмали опубликовал объяснение на своей странице в Instagram.

Помимо Элмали, в список 1 024 игроков, направленных на рассмотрение дисциплинарного комитета TFF, вошёл его одноклубник Метехан Балтачи. Федерация приостановила матчи третьего и четвёртого дивизионов на две недели, в то время как игры Суперлиги и второго дивизиона пройдут по расписанию.

Расследование также затронуло судейский корпус: более 150 рефери, включая семь лицензированных для топ-дивизиона и 15 помощников арбитров высшего уровня, подозреваются в ставках на матчи, что строго запрещено правилами FIFA.

Президент TFF Ибрахим Хаджиосманоглу на пресс-конференции подчеркнул:

"Наш долг - возвысить турецкий футбол до его заслуженного уровня и очистить его от всего нечистого".

Турецкий футбол демонстрирует рост и престиж на международной арене: страна будет совместно принимать Евро-2032 с Италией, сборная дошла до четвертьфинала Евро-2024, а Стамбул выбран для проведения нескольких финалов УЕФА, что делает расследование особенно чувствительным для имиджа футбола в стране.


