Григорий Тамар о новой геополитике Центральной Азии и расширении соглашений

- Соня Ким
В рамках подкаста программы по изучению постсоветских конфликтов Центра стратегических исследований им. Бегина–Садата (Университет Бар-Илана, Израиль) состоялся разговор с израильским офицером и аналитиком Григорием Тамаром.

Темой выпуска стало возможное присоединение Казахстана к соглашениям Авраама - дипломатическому проекту США, начатому администрацией Дональда Трампа для нормализации отношений Израиля с мусульманскими странами.

По мнению эксперта, новый этап соглашений выходит далеко за рамки ближневосточной политики. Он представляет собой формирование экономико-оборонного блока, который может объединить страны от Израиля, Саудовской Аравии и Индии до Центральной Азии.

Тамар считает, что это попытка Соединённых Штатов создать противовес Китаю и ограничить его влияние, усилившееся после начала войны в Украине.

Казахстан как ключевой узел

Казахстан, по словам Тамара, занимает уникальное геополитическое положение между Россией и Китаем, сохраняя при этом устойчивость и независимость.

Именно это делает страну привлекательным партнёром для Вашингтона и Иерусалима.

Кроме стратегического положения, Казахстан располагает огромными запасами урана - около 40% мировых. Израиль, по словам эксперта, давно закупает необходимое сырьё именно у Казахстана, что делает двусторонние отношения особенно чувствительными и важными.

"Если Трампу удастся связать такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Казахстан, Узбекистан и Индия, - это будет новый геополитический гигант. Его потенциал превысит всё, что мы видели со времён Советского Союза", - отметил Тамар.

Смена баланса и сигналы региона

Тамар считает, что присоединение Казахстана станет не только дипломатическим, но и политическим заявлением - сигналом Москве и Пекину, что страна ищет новые опоры и партнёрство под "американским зонтиком".

Он не исключает, что вслед за Казахстаном к соглашениям может присоединиться Узбекистан, с которым США активно ведут диалог.

А вот Азербайджан, несмотря на тесные отношения с Израилем, вряд ли сделает это раньше из-за тесных связей с Турцией и необходимости сохранять баланс в отношениях с Россией.

"Для Казахстана это способ обозначить новый курс - без открытого конфликта с Россией и Китаем, но с явным сигналом, что страна укрепляет суверенитет и открыта к новому формату международных союзов", - подчеркнул эксперт.

После Украины - новая реальность

Отвечая на вопрос, что изменилось за последние десять лет, Тамар напомнил, что война России против Украины разрушила старые геополитические схемы.

Казахстан, по его словам, оказался перед выбором - либо остаться в зоне неопределённости, либо выстраивать новые отношения с США и Израилем.

"Путин сам девальвировал свой капитал, начав широкомасштабную агрессию. Казахстан понял, что старые ориентиры не работают, а американцы предложили аргументы, от которых трудно отказаться", - отметил Тамар.

Центральная Азия на пороге перемен

Присоединение Казахстана к соглашениям Авраама, по оценке эксперта, может стать переломным моментом для региона.

Это создаёт предпосылки для нового восточного коридора - от Индии и Персидского залива через Центральную Азию и Южный Кавказ к Европе, формируя совершенно новую архитектуру безопасности и сотрудничества.

Полное интервью с Григорием Тамаром смотрите ниже:


Израиль, Казахстан, Россия, США, Украина
