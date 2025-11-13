Погода
В России создали войска беспилотных систем

В Вооруженных Силах Российской Федерации завершилось создание нового рода войск - войск беспилотных систем. Об этом в интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу заявил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

Офицер сообщил, что для нового рода войск уже определена организационно-штатная структура и назначен начальник беспилотных систем. По его словам, органы военного управления созданы по всей территории страны.

"Сформированы штатные полки и другие подразделения", - добавил Иштуганов.

Он также рассказал, что боевая работа подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Это позволяет эффективно интегрировать беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.


Россия
