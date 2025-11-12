iPhone 17 уже в O!Store – есть рассрочка с бесплатной доставкой

Отличная новость для фанатов Apple: теперь вся линейка iPhone 17 доступна для заказа в O!Store.

iPhone 17 – это следующий шаг в развитии технологий Apple. Устройство получило обновлённый дизайн с ещё более тонкими рамками, мощнейший процессор A19 Bionic, усовершенствованную камеру с технологией нейросъёмки и улучшенным ночным режимом. Новый дисплей Super Retina XDR обеспечивает впечатляющую яркость и энергоэффективность, а аккумулятор нового поколения работает ещё дольше.

Долгожданная новинка представлена в филиалах O!Store по следующим адресам:

ул. Абдрахманова (бывш.Советская), 170/2; пр. Чуй, 155, ТРЦ "ЦУМ", 1-ый этаж; пр. Ч.Айтматова, 3, ТРЦ "Азия Молл"; ул. Ибраимова, 115, ТРЦ "Дордой Плаза", у входа с западной стороны.

Все смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI. Покупая в O!Store, вы получаете уверенность в легальности и бесперебойной работе вашего iPhone.

Мировая гарантия действует 1 год, а к моделям 17 Pro и Pro Max вы получите чехол с поддержкой для подключения беспроводной зарядки в подарок.

Есть рассрочка и кредит

Все смартфоны доступны в рассрочку от 6 месяцев или в кредит до 24 месяцев без первого взноса от 5365 сомов в месяц!

Выбирайте свою модель любимого цвета и заказывайте с бесплатной доставкой по Бишкеку уже сейчас в приложении "Мой О!" на O!Market по ссылке: https://market.o.kg/ru/blocks/7346

Кредит предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в его предоставлении. ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg, актуальные условия в "Мой О!".

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.