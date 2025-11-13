Глава МИД: СМИ играют ключевую роль в международном имидже страны

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики провело торжественный приём в честь Дня информации и печати. С профессиональным праздником представителей СМИ поздравил глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.

- Уважаемые представители средств массовой информации! Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Этот день напоминает нам, что журналистика - не просто профессия, а ответственная миссия. Журналисты, редакторы, операторы, издатели - вы ежедневно формируете общественное сознание, обеспечиваете общество достоверной информацией и отражаете жизнь нашей страны во всём её многообразии. Недаром СМИ называют четвёртой властью и зеркалом общественных процессов. Без вас невозможно представить современное, открытое и демократическое государство, - отметил министр.

По словам Жээнбека Кулубаева, история кыргызских медиа - это путь от первых печатных изданий до современных цифровых платформ.

- В век глобальных вызовов ваша роль особенно важна и в контексте внешней политики. Министерство иностранных дел всегда рассматривало и будет рассматривать СМИ не просто как наблюдателя, а как ключевого стратегического партнёра. Ваша работа обеспечивает прозрачность дипломатических усилий и формирует имидж Кыргызстана на международной арене, - подчеркнул глава МИД.

Кулубаев напомнил о ряде внешнеполитических достижений страны. В последние годы завершён процесс делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, а работа с Таджикистаном находится в завершающей стадии. По словам министра, это фундаментальный шаг к миру и безопасности в регионе, и роль журналистов в освещении этих процессов была решающей.

Он также сообщил, что Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами, в том числе недавно с Папуа–Новой Гвинеей, Багамскими островами, Южным Суданом, Объединённой Республикой Танзания и Сан-Томе и Принсипи. На сегодняшний день страна сотрудничает с 125 международными организациями, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС и другие.

Министр отметил, что речь президента Садыра Жапарова на 80-й сессии Генассамблеи ООН вызвала широкий международный резонанс, а позиция Кыргызстана по ключевым вопросам устойчивого развития и безопасности нашла поддержку у мирового сообщества.

- Мы активно продвигаем кандидатуру Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Это отражает нашу готовность играть более заметную и ответственную роль на глобальной арене, - сказал глава МИД.

В числе значимых достижений министр упомянул завершение председательства Кыргызстана в Организации тюркских государств, проведение первого в истории организации заседания глав правительств и вице-президентов стран-членов ОТГ, а также открытие посольства Эфиопии - первого дипломатического представительства Кыргызстана на Африканском континенте.

- Сегодня у нас действует 50 дипломатических учреждений в Кыргызстане и за рубежом. Мы активно расширяем географию контактов, открываем новые направления сотрудничества - в том числе в странах Ближнего Востока, Африки и Европы. В этом году состоялись первые официальные визиты в Бахрейн, Египет, а также визит главы МИД Словакии в Кыргызстан, - сообщил Кулубаев.

Министр отметил, что в ближайшие годы Кыргызстан окажется в центре внимания мирового сообщества. В 2024–2027 годах в стране пройдут крупные международные мероприятия - шестые Всемирные игры кочевников, саммит Шанхайской организации сотрудничества и второй Глобальный горный саммит "Бишкек+25".

- Успех всех этих инициатив напрямую зависит от вашего профессионализма. Именно через ваши объективы и публикации образ современного Кыргызстана - гостеприимного, стабильного и динамично развивающегося - будет проецироваться на международную арену, привлекая инвестиции, туристов и укрепляя наши позиции в мире. Вы - наши главные послы в глобальном информационном пространстве, - резюмировал министр иностранных дел.