Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

Глава МИД: СМИ играют ключевую роль в международном имидже страны

229  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики провело торжественный приём в честь Дня информации и печати. С профессиональным праздником представителей СМИ поздравил глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.

- Уважаемые представители средств массовой информации! Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Этот день напоминает нам, что журналистика - не просто профессия, а ответственная миссия. Журналисты, редакторы, операторы, издатели - вы ежедневно формируете общественное сознание, обеспечиваете общество достоверной информацией и отражаете жизнь нашей страны во всём её многообразии. Недаром СМИ называют четвёртой властью и зеркалом общественных процессов. Без вас невозможно представить современное, открытое и демократическое государство, - отметил министр.

По словам Жээнбека Кулубаева, история кыргызских медиа - это путь от первых печатных изданий до современных цифровых платформ.

- В век глобальных вызовов ваша роль особенно важна и в контексте внешней политики. Министерство иностранных дел всегда рассматривало и будет рассматривать СМИ не просто как наблюдателя, а как ключевого стратегического партнёра. Ваша работа обеспечивает прозрачность дипломатических усилий и формирует имидж Кыргызстана на международной арене, - подчеркнул глава МИД.

Кулубаев напомнил о ряде внешнеполитических достижений страны. В последние годы завершён процесс делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, а работа с Таджикистаном находится в завершающей стадии. По словам министра, это фундаментальный шаг к миру и безопасности в регионе, и роль журналистов в освещении этих процессов была решающей.

Он также сообщил, что Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами, в том числе недавно с Папуа–Новой Гвинеей, Багамскими островами, Южным Суданом, Объединённой Республикой Танзания и Сан-Томе и Принсипи. На сегодняшний день страна сотрудничает с 125 международными организациями, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС и другие.

Министр отметил, что речь президента Садыра Жапарова на 80-й сессии Генассамблеи ООН вызвала широкий международный резонанс, а позиция Кыргызстана по ключевым вопросам устойчивого развития и безопасности нашла поддержку у мирового сообщества.

- Мы активно продвигаем кандидатуру Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Это отражает нашу готовность играть более заметную и ответственную роль на глобальной арене, - сказал глава МИД.

В числе значимых достижений министр упомянул завершение председательства Кыргызстана в Организации тюркских государств, проведение первого в истории организации заседания глав правительств и вице-президентов стран-членов ОТГ, а также открытие посольства Эфиопии - первого дипломатического представительства Кыргызстана на Африканском континенте.

- Сегодня у нас действует 50 дипломатических учреждений в Кыргызстане и за рубежом. Мы активно расширяем географию контактов, открываем новые направления сотрудничества - в том числе в странах Ближнего Востока, Африки и Европы. В этом году состоялись первые официальные визиты в Бахрейн, Египет, а также визит главы МИД Словакии в Кыргызстан, - сообщил Кулубаев.

Министр отметил, что в ближайшие годы Кыргызстан окажется в центре внимания мирового сообщества. В 2024–2027 годах в стране пройдут крупные международные мероприятия - шестые Всемирные игры кочевников, саммит Шанхайской организации сотрудничества и второй Глобальный горный саммит "Бишкек+25".

- Успех всех этих инициатив напрямую зависит от вашего профессионализма. Именно через ваши объективы и публикации образ современного Кыргызстана - гостеприимного, стабильного и динамично развивающегося - будет проецироваться на международную арену, привлекая инвестиции, туристов и укрепляя наши позиции в мире. Вы - наши главные послы в глобальном информационном пространстве, - резюмировал министр иностранных дел.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452490
Теги:
МИД, СМИ, праздник, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  