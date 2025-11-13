Кабмин выделит 110.7 млн сомов на девять научных проектов Академии наук КР

Это стало первым внушительным финансированием научно-исследовательских проектов НАН КР за многие годы. Новость, прозвучавшая на международной научно-практической конференции на тему "Роль науки в интеграции образования и производства" по случаю Дня науки, добавила еще больше вдохновения ученым страны.

В Академии наук собрался цвет отечественной науки - ведущие и молодые ученые страны, академики, профессора, сотрудники научных институтов НАН, министры, ректоры университетов, послы дипмиссий, представители промышленного сектора и международные партнёры из Китая, Республики Корея, Вьетнама и других стран.

На выставке, организованной в фойе академии, были представлены достижения университетов и научных институтов НАН в области биотехнологий, энергетики, машиностроения, цифровизации и аграрных технологий. Научные разработки и изобретения впечатлили и своей актуальностью, и перспективами.

Заместитель кабинета министров Эдиль Байсалов акцентировал внимание на основных научных задачах, адаптированных к современным вызовам. Это - служение национальным интересам и укрепление национальной идентичности, исследование уникальной природы Кыргызстана, адаптация к глобальным изменениям климата и интеграция передовых технологий в повседневную жизнь. Он также подчеркнул важность новой научной этики, международного сотрудничества, государственной поддержки инноваций. По словам Байсалова, кабинет министров планирует значительно увеличить финансирование науки в следующем году и рассматривает возможность двукратного повышения зарплат научным работникам.

"Президент страны Садыр Жапаров уделяет большое внимание науке. Благодаря его поддержке повышена заработная плата научным работникам, обновлено здание академии, дополнительно выделено 300 миллионов сомов. Но даже при наличии финансирования науке нужно время. Как известно, результаты в этой сфере не появляются мгновенно. Сейчас у нас стартовало шесть проектов. На основной из них - на создание новой карты сейсмического районирования Институту сейсмологии выделено 30 миллионов сомов. Проводит работу Институт языка по развитию кыргызского языка, археологи ведут раскопки в разных регионах для изучения истории Кыргызстана.

Планируем создать лабораторию ДНК, где можно будет проводить анализы животных. Впереди ещё 44 проекта, для реализации которых нужны размышления, анализ и опыт. Наука - это не коммерция, результаты от вложенных средств не появляются сразу. Всё нужно тщательно исследовать, определить, какой будет эффект. У нас есть 21 научный институт, среди них лидируют институты химии и биотехнологии. Думаю, именно они покажут большие результаты. Зимой в Бишкеке смог - серьёзная проблема. Институт химии сегодня проводит исследования по её решению. Возможно, через два года мы избавимся от смога", - сказал президент НАН Канатбек Абдрахматов.

По его словам, Академия наук, славившаяся во времена Союза, вновь обретет авторитет и внесет весомый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие страны. Среди наших ученых по-прежнему есть академики, получившие мировые патенты за свои открытия. "И я глубоко убежден, что молодые ученые продолжат добиваться научных успехов. Для этого необходимы упорный труд, знания, творческий энтузиазм и хорошие условия для работы", - подчеркнул Канатбек Абдрахматов.

И, конечно, какой же праздник без заслуженных награждений! За укрепление международных научных связей президент НАН вручил юбилейные медали чрезвычайным и полномочным послам Китая и Турции - госпоже Лю Цзянпин и господину Мекин Мустафе Кемалю Океме. А также представителю ООН в Кыргызстане Олегу Гучгельдыеву, ректору КГТУ Мирлану Чыныбаеву, проректору по учебной работе Национального аграрного университета Алмазбеку Эргешову. Многие ученые и научные сотрудники, добившиеся успехов в своей деятельности, получили медали и Почетные грамоты из рук президента НАН КР Канатбека Абдрахматова.

Из досье "Вечернего Бишкека"

Научный потенциал нашей страны сегодня весьма солидный и представлен 82 научными и научно-техническими организациями, в которых трудятся более 6,5 тысячи ученых – академиков, докторов и кандидатов наук, сказал в своем поздравлении по случаю Дня науки председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

История отечественной науки берет начало в 1943 году, тогда в республике создали филиал Академии наук СССР. На его базе в декабре 1954-го образовали Академию наук Киргизской ССР. Тогда в системе работали 203 научных сотрудника, среди которых 12 докторов и 83 кандидата наук. В 1993 году академия получила статус Национальной.

Расходы госбюджета на научные исследования и разработки в прошлом году достигли 893 миллионов сомов, что почти на 50 процентов больше, чем в 2020-м. Всего научные исследования и разработки в настоящее время проводят более 8 тысяч специалистов, включая преподавателей вузов.

В 2024 году в аспирантуре обучались 2,4 тысячи человек, больше всего - в медицинской, педагогической, экономической и юридической сферах. Причем, более 60 процентов среди аспирантов и докторантов – женщины.