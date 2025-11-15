В Кыргызстане усилят экопросвещение через религиозные организации

Общественное объединение "МувГрин", ЮНИТАР и Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР представили проект "Повышение уровня климатического образования, осведомлённости и активности среди религиозных сообществ в Кыргызстане".

Проект направлен на вовлечение религиозных общин в продвижение экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Авторы инициативы отмечают, что изменение климата касается каждого вне зависимости от профессии или религиозных убеждений, а забота о природе является общей ценностью.

О деталях программы на встрече с журналистами рассказали директор ОО "МувГрин" Азат Мурадыл, менеджер проекта Таазима Темирова, заведующий отделом экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями НАДРМО Айбек Иминов, национальный координатор ЮНИТАР Замира Найманбаева и заведующая отделом международного сотрудничества НАДРМО Рима Искендерова.

По их словам, в рамках проекта планируется провести анализ религиозных учений, связанных с вопросами защиты природы и ответственности человека за окружающий мир. На основе этого анализа будут разработаны обучающие модули по коммуникации климатических тем - как для использования в проповедях, так и на медиа-платформах религиозных деятелей. Ожидается, что это поможет системно распространять экологические знания и формировать устойчивые практики среди верующих.

Азат Мурадыл сообщил о результатах предварительного исследования, проведённого среди верующих. Согласно опросу, 94,7% респондентов считают заботу о природе религиозным и моральным долгом.

Исследование также показало:

86,8% беспокоятся о состоянии окружающей среды;

98% выразили готовность пройти обучение по экологии и климату;

наиболее востребованные форматы - тренинги, видеоролики, проповеди и хутбы;

более 80% отметили, что имамы уже поднимают экологические темы, чаще через понятия чистоты и умеренности (исраф), однако религиозным деятелям не хватает методических материалов;

64,6% считают главной причиной экологических проблем безответственное отношение людей к природе;

32,1% связывают проблемы с утратой религиозно-нравственных ориентиров.

"Опрос впервые показал, что религиозные институты могут стать сильным союзником государства и НПО в продвижении климатического образования. Им доверяют, их слово воспринимается глубже и искреннее, чем административные призывы", - отметил Азат Мурадыл.