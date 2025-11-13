Кыргызстан принимает участие в 30-й конференции ООН по изменению климата

В Бразилии проходит 30-я конференция ООН по изменению климата (КС30) с участием около 50 тыс. делегатов из 190 стран мира. Делегация Кыргызской Республики во главе заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиля Байсалова и специального представителя Президента Кыргызской Республики по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динары. Кемеловой приняла участие на церемонии официального открытия КС30.

Кыргызская делегация планирует активно продвигать защиту интересов жителей горных регионов в климатических переговорах и привлечения внимания мирового сообщества к проблемам особой уязвимости горных экосистем к изменению климата.

По итогам активных консультаций кыргызской делегации с председателем КС30 и участниками, достигнута договоренность о проведении под эгидой бразильского председательства многосторонних консультаций по горной повестке в рамках КС30, где будут заслушаны мнения государств и заинтересованных участников относительно принятия надлежащих мер по адаптации и повышению сопротивляемости горных сообществ и горных экосистем к изменению климата.

На полях Конференции состоялась встреча Кыргызской делегации с Исполнительным директором РКИК ООН г-ном Саймоном Стилом, на которой обсуждены актуальные вопросы получения доступа горных регионов к климатическому финансированию. Также кыргызская делегация представила предложения по созданию в Бишкеке Глобального центра устойчивости горных районов. Последующие дни кыргызская делегация продолжит участие на переговорах по продвижению горной повестки в рамках данной конференции.