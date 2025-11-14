Минприроды приостановило выдачу разрешений на заготовку некоторых растений

Кабинет Министров Кыргызской Республики 28 мая 2024 года принял постановление №270, согласно которому введён временный запрет (мораторий) на использование отдельных видов растений до 1 января 2027 года. Это решение принято с целью сохранения природы и защиты редких видов растений, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

К видам растений, на которые распространяется запрет, относятся:

макротомия, арнебия, ясенец, аконит, афлатунов лук, родиола, самаркандский бессмертник, жжучка Ольги, жжучка длинностолбиковая, жжучка столбиковая и жжучка Чимганская.

Теперь запрещается:

собирать и перерабатывать покупать и продавать, перевозить и использовать, вывозить за пределы страны (экспортировать).

Основная цель введённого запрета - сохранить запасы дикорастущих растений, предотвратить истощение их подземных частей (корней, луковиц и т.п.) и нарушение природной среды их обитания.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в целях исполнение данного постановления, приостановило выдачу разрешений на заготовку запрещенных растений юридическим и физическим лицам.