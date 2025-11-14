Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 100.60 - 101.60

Минприроды приостановило выдачу разрешений на заготовку некоторых растений

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет Министров Кыргызской Республики 28 мая 2024 года принял постановление №270, согласно которому введён временный запрет (мораторий) на использование отдельных видов растений до 1 января 2027 года. Это решение принято с целью сохранения природы и защиты редких видов растений, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

К видам растений, на которые распространяется запрет, относятся:

макротомия, арнебия, ясенец, аконит, афлатунов лук, родиола, самаркандский бессмертник, жжучка Ольги, жжучка длинностолбиковая, жжучка столбиковая и жжучка Чимганская.

Теперь запрещается:

  1. собирать и перерабатывать
  2. покупать и продавать,
  3. перевозить и использовать,
  4. вывозить за пределы страны (экспортировать).

Основная цель введённого запрета - сохранить запасы дикорастущих растений, предотвратить истощение их подземных частей (корней, луковиц и т.п.) и нарушение природной среды их обитания.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в целях исполнение данного постановления, приостановило выдачу разрешений на заготовку запрещенных растений юридическим и физическим лицам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452499
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  