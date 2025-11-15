Командиры ВС КР прошли оперативный сбор и изучили новые методы подготовки

На базе Центра боевой подготовки ВС КР прошёл оперативный сбор руководящего состава Вооружённых Сил Кыргызской Республики под руководством начальника Генерального штаба ВС – первого заместителя министра обороны КР полковника Тариэля Отонбаева.

Сбор был проведён с целью доведения до участников руководящих документов и единой методики организации оперативной и боевой подготовки, а также анализа итогов 2025 учебного года и определения приоритетных задач на 2026 год.

В ходе мероприятия участникам были продемонстрированы новые объекты военной инфраструктуры, образцы вооружения и техники отечественного производства. Проводились практические и показные занятия, включая штурм здания и зачистку опорного пункта, действия по противодействию беспилотным летательным аппаратам, армейскую тактическую стрельбу, занятия по военно-тактической медицине и манёвры подразделений на мотоциклах.

Также прошли лекционные занятия по актуальным вопросам оперативной и боевой подготовки, а участникам довели положения Указа Президента КР "О Доктрине "Унгу жол"" и концепции "Национальный дух - мировые высоты".

Оперативный сбор был направлен на совершенствование профессиональной подготовки командного состава, повышение эффективности управления войсками и укрепление обороноспособности государства.