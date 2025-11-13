Россия предоставила Кыргызстану 651 тысяч учебников по русскому языку

В Кыргызстан направлены из России 651 тысяч учебников по русскому языку языка для 1, 2, 5 и 7-х классов. Учебники разработаны и адаптированы авторами из России и Кыргызстана для школ с русским и кыргызским языками обучения.

Накануне на заседании российско-кыргызской Межправительственной комиссии заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук передал главе Кабинета Министров Кыргызстана Адылбеку Касымалиеву сертификат на эти учебники.

Министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева: "Эти учебники были разработаны авторами двух стран в соответствии с новыми образовательными стандартами Кыргызстана. Учебники будут направлены во все школы страны. Этот проект является результатом двустороннего сотрудничества наших государств и министерств просвещения. Учебники станут значительным вкладом в улучшение качества преподавания русского языка в Кыргызстане".

Атташе по вопросам образования, первый секретарь Посольства России в Кыргызстане Алексей Пойда: "В разработке учебников участвовал совместный российско-кыргызский авторский коллектив. Учебники адаптированы с учётом особенностей кыргызской культуры и нашей общей истории. Они готовы к отправке во все регионы Кыргызстана. В стране существует большая потребность в учебниках русского языка, и эти издания - первый шаг в реализации нашего совместного проекта. В дальнейшем работа над новыми учебниками будет продолжена".

Руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев: "Эти иллюстрированные учебники рассказывают не только о грамматике русского языка, но и о культуре, истории, природе Кыргызстана и России. Вместе с изучением русского языка ребята узнают много интересного о наших странах. Конечно, это фундамент для будущего отношений между нашими народами".

Учебники передаются в рамках масштабного проекта по обеспечению зарубежных школ учебниками по русскому языку. Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история" и АО "Издательство "Просвещение" при поддержке Министерства просвещения Кыргызской Республики с 2025 года реализует специальную программу для Кыргызской Республики.