Росаккредитация усиливает контроль за товарами из стран ЕАЭС

152  0
- Светлана Лаптева
Теперь российская Служба и органы госконтроля могут приостанавливать действие сертификатов и деклараций, оформленных с нарушениями в других странах ЕАЭС. Изменения внесены в постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. № 936. Главная цель - повысить безопасность и качество продукции на российском рынке.

Что изменилось:

Органы государственного контроля (надзора) получили право приостанавливать в России действие сертификатов и деклараций, если товары не соответствуют требованиям безопасности техрегламентов ЕАЭС или при отсутствии документов, на основании которых выданы сертификат или декларация о соответствии.

Кроме того, Росаккредитация сможет признавать недействительными сертификаты и декларации, если национальный орган по аккредитации другой страны ЕАЭС сообщает, что протокол испытаний, на основании которого зарегистрирован документ, фактически не выдавался.

При обнаружении товаров, сопровождаемых поддельными протоколами испытаний, Федеральная таможенная служба направит данные в Росаккредитацию. Это станет основанием для приостановления действия таких документов на территории России.

Для прозрачности все решения будут вноситься в ФГИС Росаккредитации и направляться в Евразийскую экономическую комиссию и органы госконтроля государств-членов ЕАЭС.

Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что новые меры направлены на усиление контроля за безопасностью и качеством продукции, а также на поддержку добросовестных производителей и участников рынка сертификации, которые проводят испытания в полном объёме.

Изменения вступят в силу 30 ноября 2025 года.

Изменения вступят в силу 30 ноября 2025 года.


Россия, ЕАЭС
