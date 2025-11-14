В Китае браки вышли на новый уровень: их регистрируют на горных вершинах и в метро. Об этом сообщают СМИ КИтая.

После смягчения правил регистрации браков в Китае зафиксирован первый за долгое время рост числа свадеб. Молодожены теперь могут официально оформить отношения в необычных локациях по всей стране.

Браки регистрируют в Чэнду - на высоте 3000 метров в горах. В Хэфэе - прямо на станции метро "Счастливое место". В Шанхае - в ночном клубе, сразу после вечеринки. В Пекин - в храме Гуаньинь, который традиционно связывают с благополучием и счастливыми событиями.