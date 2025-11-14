В России распространилась дагестанская схема продажи Changan из Кыргызстана

На Северном Кавказе и в Южном Федеральном округе России распространилась полулегальная схема ввоза и продажи автомобилей с кыргызской регистрацией. По цене 1,2-1,5 млн рублей продавцы предлагают купить кроссоверы Changan. Такие объявления стали встречаться и в центральной части страны. На фоне создания заградительных тарифов утильсбора Минпромторгом России граждане просто не могут купить нормальный автомобиль и вынуждены искать любые пути для обновления машины, говорят эксперты. Чем грозит такая покупка – в материале "Газеты.Ru".

Объявления о продаже автомобилей, зарегистрированных на граждан Киргизии, чаще всего размещают в классифайдах жители республик Северного Кавказа – Дагестана, Ингушетии и Чечни. Встречаются такие предложения в городах Поволжья, Сибири и Северо-Западного региона.

"Aссалaму aлейкум, братья! Машину привез c Киpгизии, за дoки отвeчaю,тaк как офopмлeнa нa мoего брaтa. Нaхoжусь в Грoзнoм, нoвaя машина, автовоз привез мaшину до Maхaчкалы, oттудa свoим xoдом дo Грознoгo", - гласит описание одного из таких объявлений, предлагающее кроссовер Changan X5 Plus на популярном классифайде.

За автомобиль с турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и роботизированной трансмиссией автор объявления просит

всего 1,2 млн рублей, при номинальной стоимости такой машины в 2,7-2,9 млн рублей после таможенной очистки.

Среди оснащения машины указаны фронтальные и боковые подушки безопасности, кожаная обивка салона и люк в крыше.

Житель Махачкалы Мухаммад, разместивший объявление о продаже за 1,45 млн рублей кроссовера Changan Uni-Z без пробега, пояснил, что наладить поставки автомобилей с киргизской регистрацией в РФ помогли связи с соотечественниками, которые проживают в Киргизии и имеют местное гражданство наряду с российским.

"Мы оформляем машины не на киргизов, а на дагестанцев. Там есть дагестанское село, 20-й Хутор называется. Они дагестанцы, но граждане Кыргызстана. Их еще в советское время переселяли.

Эти люди всегда на связи, мы их знаем, можем позвонить, доверенность, если надо, обновить.

Родственные отношения есть. На кого попало не оформляем", - рассказал Мухаммад корреспонденту "Газеты.Ru" обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля.

Продавец заверил, что при необходимости выданную генеральную доверенность можно будет продлить, также есть возможность дистанционно восстановить свидетельство о регистрации автомобиля в случае утери. Кроме того, он готов оформить передачу денег за автомобиль по заверенной у нотариуса расписке.

"Как вы хотите, можно это сделать – в нотариальном виде или еще как-то. У нас-то проблем нет, город небольшой, все друг друга знают, этих вещей нет. Люди покупают, делают доверенность у нотариуса и ездят", - поделился он.

Житель дагестанского Избербаша по имени Ислам, также продающий через популярный классифайд Changan Uni-Z за 1,57 млн рублей, описал аналогичную схему оформления сделки через генеральную доверенность от собственника автомобиля – гражданина Киргизии.

"Она оформлена на гражданина Кыргызстана, который там проживает. Он пишет доверенность генеральную с правом переоформления.

Получается, по территории России можно ездить, три года она действует, и через три года он ее обновляет",

- рассказал Ислам корреспонденту "Газеты.Ru", заинтересовавшемуся объявлением.

В ответ на вопрос, не отберет ли формальный владелец автомобиль у покупателя, продавец заверил, что все права будут подробно прописаны в генеральной доверенности. Доступную цену он объяснил низкими пошлинами, по которым граждане Киргизии могут растаможивать автомобили в своей стране.

"Если бы на российский учет эту машину делали, она бы выходила в 2,1 млн рублей. Перевести ее на российский учет можно будет, только если закон такой примут, как с армянским учетом было, когда давали возможность переоформить.

А так – пока только так ездить",- признал продавец.

В ответ на вопрос, почему по этой схеме чаще всего везут именно Changan, Ислам упомянул об их приемлемой цене, хорошем качестве и технологичности.

Есть объявления о продаже машин на кыргызском учете и в других регионах России. В частности, в Омске за 1,25 млн рублей предлагается купить кроссовер Changan X5 Plus 2025 года выпуска, в Чебоксарах – Changan Uni-Z за 1,75 млн рублей, в Санкт-Петербурге – также Changan Uni-Z за 1,7 млн рублей. Есть предложения приобрести по этой схеме и машины других марок, в частности, Kia и Volkswagen.

До поры, до времени

Юристы со скепсисом смотрят на подобную схему завоза иномарок в обход таможни - как только она станет достаточно массовой, регуляторные органы могут обратить на нее пристальное внимание. Так уже было с автомобилями из Абхазии и Армении, предупредил автомобильный адвокат Лев Воропаев.

"Схема уже давно обкатанная, но все это работает до поры, до времени: пока не дадут сверху команду ГИБДД по выполнению плана привлечения таких водителей к ответственности.

Эту схему уже проходили на автомобилях, ввезенных из Армении и Абхазии. Она действует, пока не набрала массовый характер", - отметил Воропаев в беседе с "Газетой.Ru".

В случае с машинами из Абхазии никакие договоры и доверенности не принимались во внимание, таких автовладельцев привлекали к ответственности, изымали автомобили и начисляли соответствующие утилизационные сборы, напомнил он.

"Это очень рискованный ход, который может привести к потере автомобиля, и даже изъятие этого автомобиля потом не позволит погасить все долги перед государством", - заключил юрист.

Могут отобрать

По генеральной доверенности право собственности не переходит, и ничто не мешает формальному собственнику забрать автомобиль себе, отмечает руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

"Если машина отдана по генеральной доверенности, значит у нее есть собственник. И он может в любой момент заявить права на свой автомобиль.

Фактически, он может просто открыть его вторым ключом и уехать",

- объясняет Шелков "Газете.Ru".

Любые движения со стороны собственника – неважно, гражданина Киргизии или другой страны, сразу же отразятся на автомобиле. Кроме того, вполне возможно, что таможня будет предъявлять претензии, добавляет он.

"Думаю, что государство оперативно отреагирует на это явление. Сейчас подобные лазейки стараются закрывать как можно быстрее", - заключил Шелков.

Оба эксперта сходятся во мнении, что все более набирающая популярность "дагестанская схема" связана с ростом тарифов утилизационного сбора, которые инициировал Минпромторг России. Многие граждане фактически не могут купить те автомобили, которые хотели бы, поэтому вынуждены искать пути обхода заградительных тарифов.