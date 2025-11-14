Легкая промышленность под контролем: Минэкономики уточнило требования ЕАЭС

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики информирует, что требования к продукции легкой промышленности определены в технических регламентах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в зависимости от назначения изделия.

Основным документом является ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", который устанавливает общие требования к безопасности тканей, одежды, белья, обуви и других изделий легкой промышленности.

В нем определены:

требования к химическому составу материалов (в том числе к содержанию формальдегида, красителей и токсичных веществ); гигиенические и физико-механические показатели; правила маркировки продукции; порядок подтверждения соответствия (декларирование или сертификация).

Также могут применяться дополнительные технические регламенты, если продукция относится к другим категориям:

ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" - распространяется на детскую одежду, обувь, игрушки и другие товары;

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" - устанавливает требования к спецодежде, защитной обуви и аналогичной продукции.

Формы документов для подтверждения соответствия:

Декларация о соответствии - оформляется производителем или импортером и регистрируется Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции КР, а также его территориальными подразделениями;

Сертификат соответствия - выдается аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, после проведения испытаний продукции.

Формы подтверждения соответствия (сертификат или декларация) определены в перечнях, утвержденных решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии:

по ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" - Решение №228 от 15 октября 2013 года;

по ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" - Решение №28 от 5 марта 2013 года;

по ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" - Решение №79 от 13 июня 2012 года.

По данным Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и коммерции КР, на сегодняшний день аккредитованы 22 органа по сертификации и 9 испытательных лабораторий. Информация об их области аккредитации и месторасположении доступна на официальном сайте Центра: www.kca.gov.kg.