Бизнес Кыргызстана может получить финансирование из бюджета ЕАЭС

В Бишкеке состоялась встреча представителей деловых кругов и банковского сектора Кыргызстана с министром промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян. Мероприятие организовали Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Российско-Кыргызским фондом развития.

В ходе встречи министр ЕЭК представила новый механизм финансирования промышленной кооперации за счет бюджета ЕАЭС. По словам Гоар Барсегян, этот наднациональный инструмент направлен на стимулирование технологического развития и создание новых производственных связей между предприятиями стран Союза.

- Механизм открывает дополнительные возможности для расширения кооперации и запуска совместных производств, - подчеркнула она, отметив, что финансовая поддержка доступна для проектов, направленных на развитие промышленного потенциала государств-членов ЕАЭС.

Заместитель министра экономики и коммерции КР Медербек Туманов заявил, что кыргызский бизнес обладает всеми предпосылками для активного участия в кооперационных инициативах Союза.

- У нас есть конкурентоспособные предприятия, производственные площадки и заинтересованные партнеры. Министерство готово содействовать бизнесу в подготовке документов и взаимодействии с Евразийской экономической комиссией, - сказал он.

Начальник управления координации ЕАЭС Каныбек уулу Элимбек, выступая перед участниками, призвал предпринимателей активнее использовать новые возможности.

- Одна из приоритетных задач - реализация проектов с локализацией на территории Кыргызстана. Мы готовы консультировать бизнес на всех этапах - от идеи до получения финансирования, - отметил он.

По итогам встречи были выявлены несколько потенциальных кооперационных проектов, которые могут быть включены в механизм. Представители бизнеса задали представителям ЕЭК вопросы, касающиеся практических аспектов участия, процедур получения субсидий и критериев отбора.

Справочно:

Механизм финансирования предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 100% ключевой ставки Центрального банка государства-члена ЕАЭС. Источником средств выступает бюджет Союза.

Максимальный объем субсидирования на один проект - до 350 миллионов российских рублей в год, срок реализации и поддержки - до 5 лет. При этом максимальная кредитная ставка банков не должна превышать +6,5% к ключевой ставке.

На 2025 год объем доступных средств составляет 5,1 миллиарда российских рублей (около 64 миллионов долларов США). К 2026 году общий объем финансирования достигнет 8,84 миллиарда рублей (примерно 111 миллионов долларов США).