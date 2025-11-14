Погода
Неймар резко ответил журналисту после скандала с заменой в "Сантосе"

Бразильская звезда Неймар вновь оказался в центре скандала, на этот раз - из-за грубого комментария в адрес журналиста. Поводом послужил материал издания Globo Esporte, где сообщалось, что футболист якобы позвонил главному тренеру "Сантоса" Хуану Пабло Войвода, чтобы извиниться за бурную реакцию на замену в матче против "Фламенго" (2:3).

Неймар публично опроверг эту информацию, оставив резкое сообщение под публикацией в Instagram:

"Очередная ложь, выдуманная паршивым журналистом!!!"

Инцидент вызвал широкий резонанс в бразильских СМИ, вновь поставив под сомнение эмоциональную устойчивость футболиста, который пытается вернуть форму после травмы.

Сложности на поле

Выступление Неймара в матче против "Фламенго" вызвало волну критики. Испанская газета Diario AS отметила, что игрок выглядел "медленным и не в форме" и предупредила, что ему будет трудно вернуться в сборную Карло Анчелотти к следующему чемпионату мира.

После почти двухмесячного отсутствия из-за мышечной травмы Неймар пропустил семь матчей и пока не может выйти на прежний уровень. Несмотря на несколько опасных моментов - мощный штрафной удар и удар головой - его игра была далека от оптимальной.

Анчелотти, в свою очередь, вновь не включил Неймара в состав сборной Бразилии, отметив, что "не разговаривал с ним" о возможном возвращении.

На фоне критики исполнительный директор клуба Александр Маттос публично встал на защиту звезды, назвав Неймара "непонятым гением".

"Гении всегда непоняты. Они опережают время, совершают ошибки, переживают трудности, но именно это делает их сильнее. Ты оставляешь наследие, ты делаешь историю. Тяжёлые моменты делают мужчин сильнее. Я всегда с тобой, брат", - написал Маттос в Instagram.

Несмотря на трудный период и конфликты в медиа, в "Сантосе" уверены, что Неймар способен вернуться на прежний уровень и вновь стать лидером команды.


