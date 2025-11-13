Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

Орозов: Кыргызстан обладает высоким научным потенциалом

266  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Бактияр Орозов заявил, что наука является главным ресурсом развития страны и гарантией её будущего. Об этом он сообщил, выступая на международной научно-практической конференции "Роль науки в интеграции образования и производства", посвящённой Дню науки.

В своём обращении министр поздравил учёных, преподавателей и исследователей с профессиональным праздником, подчеркнув, что научная сфера играет ключевую роль в общественном и экономическом развитии Кыргызстана. По его словам, сегодня наука становится основой устойчивого роста, технологической независимости и повышения качества жизни граждан.

Орозов отметил, что в стране проводятся системные реформы, направленные на обновление научной отрасли: сокращается бюрократия, совершенствуется система аттестации, усиливается поддержка молодых исследователей и создаются условия для академической мобильности. Он подчеркнул, что целью министерства является формирование единой экосистемы, где наука, образование и инновации тесно взаимосвязаны.

По данным министерства, в Кыргызстане 75% сотрудников, занятых в сфере научных исследований и разработок, являются научными исследователями, из которых 38% имеют учёные степени докторов и кандидатов наук. Орозов подчеркнул, что эти показатели отражают высокий интеллектуальный потенциал страны и необходимость его комплексной поддержки.

Министр добавил, что Кыргызстан обладает богатым научным наследием и энергией молодых специалистов, а главная задача государства - объединить эти ресурсы и сделать научную сферу движущей силой национального развития.

В завершение выступления он пожелал представителям научного сообщества творческих успехов, новых открытий и достижений, направленных на процветание и развитие страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452517
Теги:
наука, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  