Орозов: Кыргызстан обладает высоким научным потенциалом

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Бактияр Орозов заявил, что наука является главным ресурсом развития страны и гарантией её будущего. Об этом он сообщил, выступая на международной научно-практической конференции "Роль науки в интеграции образования и производства", посвящённой Дню науки.

В своём обращении министр поздравил учёных, преподавателей и исследователей с профессиональным праздником, подчеркнув, что научная сфера играет ключевую роль в общественном и экономическом развитии Кыргызстана. По его словам, сегодня наука становится основой устойчивого роста, технологической независимости и повышения качества жизни граждан.

Орозов отметил, что в стране проводятся системные реформы, направленные на обновление научной отрасли: сокращается бюрократия, совершенствуется система аттестации, усиливается поддержка молодых исследователей и создаются условия для академической мобильности. Он подчеркнул, что целью министерства является формирование единой экосистемы, где наука, образование и инновации тесно взаимосвязаны.

По данным министерства, в Кыргызстане 75% сотрудников, занятых в сфере научных исследований и разработок, являются научными исследователями, из которых 38% имеют учёные степени докторов и кандидатов наук. Орозов подчеркнул, что эти показатели отражают высокий интеллектуальный потенциал страны и необходимость его комплексной поддержки.

Министр добавил, что Кыргызстан обладает богатым научным наследием и энергией молодых специалистов, а главная задача государства - объединить эти ресурсы и сделать научную сферу движущей силой национального развития.

В завершение выступления он пожелал представителям научного сообщества творческих успехов, новых открытий и достижений, направленных на процветание и развитие страны.