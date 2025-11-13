Погода
Кыргызстан обыграл Бахрейн на Кубке Манаса

- Самуэль Деди Ирие
Молодежная сборная Кыргызстана (U-23) успешно стартовала на международном футбольном турнире "Кубок Манаса", обыграв команду Бахрейна со счетом 2:1. Соревнования проходят в Манасе и объединяют молодежные сборные из разных стран.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС), матч проходил в напряженной борьбе. Сборная Бахрейна открыла счет в первые минуты встречи, воспользовавшись ошибкой в защите кыргызстанцев. Однако подопечные тренерского штаба быстро восстановили равновесие: на 30-й минуте точным ударом отличился Арсен Шаршенбеков, сравняв счет.

До конца первого тайма кыргызстанцы продолжили давление на ворота соперника, и это принесло результат - на 42-й минуте Антон Полев забил победный мяч, установив окончательный счет 2:1.

Во втором тайме игра проходила под контролем сборной Кыргызстана, которая уверенно сдержала атаки бахрейнцев и сохранила преимущество до финального свистка.

Турнир и атмосфера

На трибунах матча присутствовал президент Кыргызской футбольной федерации Камчыбек Ташиев, который поздравил команду с победой и отметил важность подобных турниров для развития молодых игроков:

"Наши ребята показали характер, сыграли с самоотдачей и доказали, что готовы бороться на международном уровне", - подчеркнул Ташиев.

"Кубок Манаса" проводится с целью укрепления футбольных связей и повышения уровня молодежного футбола в Азии. В турнире участвуют команды из Кыргызстана, России, Ирана и Бахрейна.

Следующий соперник - Иран

В другом матче первого тура сборная России обыграла Иран, также набрав три очка.

Во втором туре, который состоится 15 ноября, сборная Кыргызстана встретится с Ираном. Победа в этом матче может гарантировать кыргызстанцам выход в финальную часть турнира и увеличить их шансы на завоевание трофея.


