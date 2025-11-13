Камчыбек Ташиев: Веерных отключений зимой не будет

"До конца марта 2026 года в Кыргызстане не будет работать ни одна майнинг-ферма. Любые попытки незаконно подключиться будут пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности", - заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу Регион ТВ.

Он поручил государственным учреждениям отключать электроэнергию после 18:00, за исключением школ, которым разрешено оставлять свет до 19:00 для безопасности учащихся. Ташиев подчеркнул, что веерных отключений не планируется, однако призвал граждан экономить электричество.

Кроме того, он напомнил о соблюдении Закона о тишине. С сегодняшнего дня все свадьбы, ночные клубы и другие мероприятия должны завершаться до 22:00. В случае нарушений соответствующим службам будет поручено отключать свет таким заведениям.