Ташиев: Продавцы мяса необоснованно накручивают цены

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу Регион ТВ затронул актуальный вопрос подорожания продуктов питания, в частности мяса. Он подчеркнул, что правительством принято постановление о недопустимости необоснованного повышения цен, однако на местах оно фактически не выполняется.

"Об этой проблеме мне сообщили как жители, так и продавцы на рынке.

По данным, полученным на торговых точках, сегодня цена на мясо колеблется от 700 до 900 сомов за килограмм, тогда как по постановлению правительства она не должна превышать 700 сомов. При этом оптовые поставщики реализуют мясо по 400–500 сомов, что делает нынешние розничные цены необоснованно завышенными. Частные продавцы, пользуясь отсутствием контроля, накручивают стоимость значительно выше нормы. В то время как они могут добавлять 50 сомов - максимум 100 сомов сверху оптовой цены.

Контроль за соблюдением ценовой политики должны обеспечивать Антимонопольная служба, а также местные органы власти - акимы, мэры, полномочные представители президента. Именно эти структуры обязаны следить за тем, чтобы постановления правительства выполнялись, а нарушения своевременно пресекались.

Однако складывается впечатление, что местные власти не обращают должного внимания на этот вопрос. Поэтому хотелось бы обратиться к ним напрямую: не сидите в кабинетах, выходите на рынки, общайтесь с предпринимателями и покупателями, лично проверяйте цены и следите за механизмом ценообразования. Только так можно эффективно контролировать ситуацию и обеспечить справедливые условия для населения", - заявил Ташиев.