Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

ЧМ-2026 по футболу: жеребьевка, формат и квалифицированные команды

52  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет историческим событием: турнир впервые примет 48 команд и впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Большинство матчей (78 игр) пройдет в США, по 13 матчей примут Канада и Мексика. Старт ЧМ-2026 запланирован на 11 июня на знаменитом Azteca Stadium в Мехико, а финал состоится 19 июля на MetLife Stadium в Нью-Джерси.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря 2025 года в Kennedy Center, Вашингтон. 48 команд будут распределены на 12 групп по четыре команды, с учетом рейтингов ФИФА и принципа сбалансированных групп.

Корзина 1: три страны-хозяина (США, Канада, Мексика) и девять лучших команд по рейтингу ФИФА. Уже известно, что Мексика попала в группу A, Канада - в группу B, а США - в группу C.

Корзины 2–4: оставшиеся команды распределяются по рейтингу для равномерного распределения силы команд по группам.

Команды из одной конфедерации будут разнесены по группам, за исключением Европы - максимум две европейские команды в одной группе.

Новый формат плей-офф: в 1/16 финала проходят две лучшие команды из каждой группы и 8 лучших третьих команд. Рейтинг третьих команд определяется по очкам, разнице мячей, забитым голам, дисциплинарным показателям (желтые и красные карточки) и при необходимости - мировому рейтингу.

Континентальные квоты

UEFA (Европа) - 16 команд

CAF (Африка) - 9 команд

AFC (Азия) - 8 команд

CONMEBOL (Южная Америка) - 6 команд

CONCACAF (Северная Америка) - 6 команд (включая 3 хозяев)

OFC (Океания) - 1 команда

Уже квалифицированные команды

Европа: Англия

Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания (дебют), Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Узбекистан (дебют)

Африка: Алжир, Кабо-Верде (дебют), Египет, Гана, Кот-д"Ивуар, Марокко, Сенегал, ЮАР, Тунис

Северная Америка: Канада (хозяин), Мексика (хозяин), США (хозяин)

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай

Океания: Новая Зеландия

Особенности турнира:

ЧМ-2026 станет крупнейшим в истории Мундиалем, открывая возможности для дебютантов вроде Кабо-Верде и Узбекистана.

Турнир впервые проводится в трех странах одновременно и расширяется до 48 команд, что увеличивает число матчей и позволяет большему числу сборных участвовать в мировом первенстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452521
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  