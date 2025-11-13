ЧМ-2026 по футболу: жеребьевка, формат и квалифицированные команды

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет историческим событием: турнир впервые примет 48 команд и впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Большинство матчей (78 игр) пройдет в США, по 13 матчей примут Канада и Мексика. Старт ЧМ-2026 запланирован на 11 июня на знаменитом Azteca Stadium в Мехико, а финал состоится 19 июля на MetLife Stadium в Нью-Джерси.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря 2025 года в Kennedy Center, Вашингтон. 48 команд будут распределены на 12 групп по четыре команды, с учетом рейтингов ФИФА и принципа сбалансированных групп.

Корзина 1: три страны-хозяина (США, Канада, Мексика) и девять лучших команд по рейтингу ФИФА. Уже известно, что Мексика попала в группу A, Канада - в группу B, а США - в группу C.

Корзины 2–4: оставшиеся команды распределяются по рейтингу для равномерного распределения силы команд по группам.

Команды из одной конфедерации будут разнесены по группам, за исключением Европы - максимум две европейские команды в одной группе.

Новый формат плей-офф: в 1/16 финала проходят две лучшие команды из каждой группы и 8 лучших третьих команд. Рейтинг третьих команд определяется по очкам, разнице мячей, забитым голам, дисциплинарным показателям (желтые и красные карточки) и при необходимости - мировому рейтингу.

Континентальные квоты

UEFA (Европа) - 16 команд

CAF (Африка) - 9 команд

AFC (Азия) - 8 команд

CONMEBOL (Южная Америка) - 6 команд

CONCACAF (Северная Америка) - 6 команд (включая 3 хозяев)

OFC (Океания) - 1 команда

Уже квалифицированные команды

Европа: Англия

Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания (дебют), Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Узбекистан (дебют)

Африка: Алжир, Кабо-Верде (дебют), Египет, Гана, Кот-д"Ивуар, Марокко, Сенегал, ЮАР, Тунис

Северная Америка: Канада (хозяин), Мексика (хозяин), США (хозяин)

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай

Океания: Новая Зеландия

Особенности турнира:

ЧМ-2026 станет крупнейшим в истории Мундиалем, открывая возможности для дебютантов вроде Кабо-Верде и Узбекистана.

Турнир впервые проводится в трех странах одновременно и расширяется до 48 команд, что увеличивает число матчей и позволяет большему числу сборных участвовать в мировом первенстве.