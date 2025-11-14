UFC 322: Валентина Шевченко и Вэйли Жанг впервые встретились лицом к лицу

Перед главным событием турнира UFC 322 чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и претендентка из Китая Вэйли Жанг провели первую официальную битву взглядов, сообщает Meta MMA.

Встреча состоялась на самой высокой открытой обзорной площадке в Западном полушарии, где обе спортсменки смогли впервые оценить друг друга перед предстоящим поединком. Такое место было выбрано организаторами для эффектной фотосессии и усиления напряжения перед боем.

Поединок состоится 16 ноября ранним утром в весовой категории до 57 килограммов, и на кону будет стоять чемпионский титул наилегчайшего дивизиона UFC, который сейчас принадлежит Валентине Шевченко.

Шевченко, известная своей техникой и скоростью, будет защищать титул против Жанг, которая также считается одной из сильнейших бойцов в этом весе. Турнир UFC 322 обещает стать одним из ключевых событий года в мире смешанных единоборств.