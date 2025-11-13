"Кыргызстан Экспо" объединила производителей и инвесторов в Бишкеке

В Бишкеке открылась масштабная выставка "Кыргызстан Экспо", организованная Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики совместно с ГП "Кыргыз Экспорт" - центром по развитию экспорта при Министерстве экономики и коммерции. Официальный старт мероприятию дал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. В работе выставки также принимает участие директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров.

Выступая на открытии, Сабиров подчеркнул, что Национальное агентство по инвестициям, как уполномоченный орган по реализации единой инвестиционной политики, продолжает системно продвигать Кыргызстан на международной арене как страну, открытую для инвестиций, инноваций и новых партнёрств. Он отметил, что агентство усиливает работу по привлечению стратегических инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата.

Среди ключевых достижений Сабиров выделил получение Кыргызской Республикой Золотой награды в номинации Empowering Lives на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке. По его словам, эта награда стала важным признанием усилий Кыргызстана по демонстрации своего культурного наследия, человеческого потенциала и ориентированных на устойчивое развитие инициатив.

Он добавил, что страна уже начала подготовку к следующему крупному международному событию - ЭКСПО-2030, которое пройдет в Эр-Рияде под девизом "Взгляд на завтрашний день". Кыргызстан намерен представить на площадке обновлённый образ страны - современный, динамично развивающийся и открытый миру.

Выставка "Кыргызстан Экспо" стала площадкой для объединения отечественных производителей, экспортно ориентированных компаний, представителей бизнеса, иностранных предпринимателей и официальных делегаций. Организаторы отмечают, что мероприятие создаёт условия для налаживания деловых контактов, презентации новых товаров и услуг, а также обсуждения возможностей расширения экспортных рынков.

По их словам, цель выставки - укрепить взаимодействие между бизнес-сообществом и государственными структурами, стимулировать развитие взаимовыгодного сотрудничества и повысить узнаваемость кыргызстанских товаров на международных рынках.