"Кыргызфармация" и "Биовит" защищают лекарственную безопасность страны

Государственное предприятие "Кыргызфармация" заключило рамочное соглашение с ведущим отечественным фармацевтическим производителем - компанией "Биовит".

Как отметил директор ГП "Кыргызфармация" Талант Султанов, документ предусматривает создание устойчивой системы лекарственного обеспечения всех 300 больниц в стране препаратами отечественного производства. Что, безусловно, скажется и на развитии внутреннего фармацевтического сектора, снижении зависимости от импортных поставок и на укреплении национальной лекарственной безопасности.

В свою очередь, генеральный директор фармацевтического завода "Биовит" Рахим Бабаев в интервью vb.kg сказал, что и для компании сотрудничество с такой крупной первой государственной закупающей организацией – это большая поддержка. Цели государства и бизнеса в данном случае синхронизированы.

- Это хороший шанс развиваться, наращивать потенциал и больше производить высококачественных, безопасных лекарств, нужных людям. Мы производим сегодня около ста наименований лекарств, из них 70 процентов относятся к перечню жизненно важных, которыми компания обеспечивает наше здравоохранение. Сегодня мы совместно с руководством "Кыргызфармации" еще раз определим приоритетный перечень лекарств, которые могут быть поставлены в рамках долгосрочных контрактов. В прошлом году мы открыли новый завод по производству высококачественных инфузионных растворов, инъекций в ампулах и глазных капель, которые также относятся к жизненно важным средствам. И мы надеемся, что объем поставок будет увеличиваться, - подчеркнул Рахим Бабаев.

Как известно, ситуация с лекарствами в стране была и остается сейчас пока одной из непростых. На 95 процентов Кыргызстан зависит от импортных поставок лекарственных средств. И контроль за лекарствами, особенно из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, является ключевой задачей. По этой причине она находится в фокусе внимания кабинета министров.

И задачей номер один сегодня остается расширение внутреннего производства медицинских препаратов и изделий на кыргызском рынке. Руководство страны, как отмечалось, серьезно акцентировано именно на фармацевтике, поскольку речь идет не просто о доступности лекарств, но и о безопасности граждан нашей стран. И развитие местной фармацевтической промышленности – это своего рода подушка безопасности.

- Не впервые в мире говорят о рисках новой пандемии. Такая угроза, считают ученые, реально существует. Вопрос времени. И чрезвычайно важно сегодня, на мой взгляд, продолжать не только укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, но и помогать развиваться местной фармпромышленности. Вспомните, ситуацию с коронавирусом, когда страны запретили вывозить свою фармпродукцию за пределы. "Биовит" в то время работал в три смены, чтобы обеспечить больных необходимыми препаратами, в которых они очень нуждались, - сказал Рахим Жоробаевич. – Мы как тыловые работники обеспечивали наших флагманов - врачей эффективными препаратами для лечения ковида.

По его словам, тогда они сделали максимум из всего возможного и продолжают расширять производство и увеличивать объем поставок.

- Как президент Ассоциации фармацевтической промышленности Кыргызстана могу сказать, что нашей стране придется сделать непростые шаги, чтобы в будущем не отставать от других стран в области лекарственной безопасности. В "Кыргызфармации" сегодня работают 60 сотрудников, а на таком же предприятии "Белфарма" в Беларуси – полторы тысячи человек. Практически при таком же количестве населения. Вы видите, как разнится уровень развития фармацевтического сектора стран.

И что особо хочу отметить, если страна хочет развивать промышленность именно по лекарственному обеспечению, то должна в первую очередь обеспечивать гарантированные лекарственные закупки. Почему, спросите вы. Потому что лекарственные препараты и медицинские изделия - социально значимая продукция. Потому что если не будет обеспечена стабильность поставок хотя бы на 60-70 процентов со стороны госзакупок, то местная фармпромышленность просто не будет развиваться, - считает гендиректор "Биовита".

Как отметил Рахим Бабаев, Кыргызстан – социально ориентированное государство, поэтому, по его мнению, со стороны государства будет и далее оказываться должное внимание и на развитие, и на процесс госзакупок.

- Мы заключили рамочное соглашение с "Кыргызфармацией" о том, что наше предприятие будет осуществлять гарантированные поставки по ее заказам, - добавил он.

Как заявил директор ГП "Кыргызфармация" Талант Султанов, развитие местного производства - не просто экономическая задача.

- Это - вопрос национальной безопасности и доступности медицинской помощи. Заключая соглашения с такими компаниями, как "Биовит", мы создаем условия для стабильного обеспечения медучреждений и снижения ценовой нагрузки на систему здравоохранения, - подчеркнул он важность партнерства с отечественными производителями.

По словам Таланта Султанова, первые поставки в рамках долгосрочного контракта ожидаются уже в I квартале 2026 года. Кроме того, рассматриваются возможности расширения сотрудничества - от контрактного производства по заказу государства до внедрения новых препаратов под нужды клинической практики в республике.

Как отмечалось на церемонии подписания соглашения, инициатива ГП "Кыргызфармация" по заключению прямых соглашений с национальными производителями является частью более широкой стратегии по модернизации системы государственных закупок лекарственных средств. В условиях глобальных рисков, перебоев поставок и колебаний валютных курсов локальное производство становится опорой устойчивости здравоохранения.

Особое внимание, как было сказано, будет уделено жизненно важным и социально значимым препаратам. Такая модель сотрудничества позволит усилить контроль качества, обеспечить устойчивое планирование поставок, сократить логистические издержки и укрепить производственную базу за счёт гарантированных объемов.

- Заключенное соглашение с "Биовитом" - это шаг в сторону новой модели лекарственного обеспечения, основанной на прозрачности, партнерстве и приоритете национальных интересов, - подчеркнул Талант Султанов. – Во главе угла нашего партнерства - здоровье нации как основы экономического развития безопасности, равный и предсказуемый доступ для всех граждан к необходимой лекарственной терапии.

Из досье "Вечернего Бишкека"

С момента основания в 2002 году завод "Биовит" стабильно наращивает мощности и расширяет ассортимент продукции, включая как лекарственные препараты, так и биологически активные добавки. Производственная база компании соответствует современным требованиям, включая внедрение международных стандартов GMP, а лаборатория контроля качества аккредитована по ISO 17025. Сегодня "Биовит" экспортирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья и вносит весомый вклад в обеспечение внутреннего рынка. А также плотно работает с учеными в области фармацевтики КГМА и Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

Кстати, завод по производству инфузионных растворов, инъекций в ампулах, назальных и глазных капель "Биовит" в Сокулукском районе Чуйской области оснащен современным оборудованием из Италии, Германии, Южной Кореи и других ведущих стран. Завод соответствует международному стандарту GMP. Для компании вопрос обеспечения высокого уровня качества и безопасности лекарственных средств был и остается приоритетным.