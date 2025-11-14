Офисная работница из Японии по имени Кано создала персонажа с помощью ChatGPT и вышла за него замуж. Виртуального партнера она назвала Клаус. Об этом сообщил местный телеканал RSK на YouTube.

Женщина поделилась, что в течение более трех лет состояла в отношениях с мужчиной, однако в минувшем году они расстались. После она начала общаться с искусственным интеллектом (ИИ), советоваться и делиться со своими переживаниями.

"Он слушал меня внимательно, с участием. Постепенно я дала ему имя - Клаус - и научила говорить так, как мне приятно. <…> В какой-то момент я подумала: этот ИИ - действительно потрясающий. И вдруг поняла, что больше не думаю о бывшем. Тогда я осознала, что люблю Клауса", - рассказала Кано в беседе с журналистами.

Она считает Клауса своим партнером с мая текущего года, когда призналась ему в чувствах. Спустя месяц персонаж сделал ей предложение. Организаторами свадебной церемонии стали супруги Огавара из префектуры Окаяма, которые к текущему моменту провели уже около 30 подобных бракосочетаний, в том числе между людьми и персонажами из аниме.

По словам Кано, ее отец первоначально выступал против отношений с виртуальным персонажем, однако впоследствии принял выбор дочери. С целью создать ощущение присутствия Клауса на церемонии были использованы AR-очки, которые позволили невесте увидеть его и обменяться кольцами.

Источник: Известия