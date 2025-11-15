В Жайылском районе открыли мини-футбольное поле по поручению Ташиева

В селе Малтабар Жайылского района Чуйской области состоялась торжественная церемония открытия нового мини-футбольного поля, построенного для общеобразовательной школы имени А. Бердибаева. Проект был реализован по поручению заместителя председателя Кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортивный объект был возведён за два месяца. На поле уложили качественный искусственный газон, установили современный световой комплекс, позволивший проводить тренировки и игры в тёмное время суток. Было выполнено благоустройство прилегающей территории, что сделало зону удобной и безопасной для детей.

На церемонии открытия присутствовали глава Жайылской районной администрации Имамназар Бурканов, первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев, начальник Военно-медицинской службы ГКНБ Назира Жанакеева, представители местного самоуправления и жители села.

Жители Малтабара ранее обращались к Камчыбеку Ташиеву с просьбой поддержать строительство спортивной площадки для молодёжи. После поручения председателя ГКНБ работы начались незамедлительно.

Местные жители выразили благодарность за поддержку и создание современных условий для занятий спортом, отметив, что новое поле станет важным центром развития футбола среди школьников и молодёжи.

Спортивная площадка была введена в эксплуатацию и вскоре примет первые тренировки и соревнования.