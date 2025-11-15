Арзыбек Кожошев стал лидером от Кыргызстана на Спартакиаде ЕЭК

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась церемония награждения победителей Спартакиады ЕЭК. Председатель коллегии Бакытжан Сагинтаев поздравил участников и вручил золотые медали победителям.

В соревнованиях приняли участие более 300 сотрудников и должностных лиц ЕЭК из пяти стран Евразийского экономического союза. Спартакиада включала 26 дисциплин - мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, кросс, шахматы, армрестлинг, перетягивание каната и другие виды.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев показал лучший результат среди представителей Кыргызстана. Он завоевал две золотые медали - в беге на 100 метров и в составе команды по мини-футболу, а также бронзу в подтягивании.

Среди других призёров - министры ЕЭК из разных стран Союза. Золото и бронзу завоевал министр по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов, победу в подтягивании одержал министр по торговле Андрей Слепнев, серебро в кроссе на 3 км получил министр по таможенному сотрудничеству Руслан Давыдов, бронзу в большом теннисе - министр по конкуренции Максим Ермолович.

В общекомандном зачёте победу одержал блок министра по энергетике и инфраструктуре, набравший 44 медали, из которых 20 золотых. Кубок победителя Арзыбеку Кожошеву вручил Бакытжан Сагинтаев.