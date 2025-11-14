Погода
Барс, аркары и дикобраз попали на фотоловушки в заповеднике "Ак-Суу"

- Назгуль Абдыразакова
Специалисты Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики продолжают мониторинг дикой фауны с использованием фотоловушек на территории государственного заповедника "Ак-Суу" в Московском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые материалы, полученные с фотоловушек, зафиксировали обитателей заповедника снежного барса, горных козлов (тоо теке), аркаров, лисиц, дикобраза и других диких животных. Мониторинг проводится для изучения численности и поведения редких и охраняемых видов в их естественной среде.


