В РФ врачей обяжут информировать МВД о мигрантах без страховки

Группа депутатов предложила упростить сотрудникам правоохранительных органов доступ к медицинским сведениям об иностранных гражданах.

Согласно инициативе, врачи обязаны будут передавать полиции без согласия иностранца или его законного представителя данные, составляющие врачебную тайну, в оказания неотложной или экстренной медпомощи такому лицу, не имеющему полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.

В пояснительной записке внимание акцентировано на запрете въезда в РФ без медицинской страховки, если же иностранец внутри РФ ее не имеет, это следует считать нарушением порядка пребывания в стране и основанием для выдворения.

Авторами законопроекта стали депутаты разных фракций, в том числе Нина Останина, Михаил Матвеев, Владислав Даванков и Алексей Журавлев.

По данным Росстата и Минздрава РФ, значительная часть приезжих - трудоспособное население, которое, как временные работники, не всегда имеет полное медицинское страхование. Около 40–50% обращаются за медицинской помощью только в экстренных случаях - из-за боязни бюрократии и высоких затрат.

Исследования показывают: уровень заболеваемости среди гостей из Средней Азии по ряду инфекционных болезней выше среднего по стране. Это связано с условиями жизни и труда.

С 1 сентября 2025 г. в России вступили в силу новые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ будет действовать до 1 сентября 2031 г.

Согласно новым правилам, экстренная медицинская помощь при острых заболеваниях, обострении хронических состояний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях предоставляется иностранцам бесплатно, вне зависимости от наличия страховки.

В остальных случаях - при плановой и неотложной помощи - медуслуги оказываются на платной основе, либо в рамках договоров добровольного медстрахования (ДМС) или обязательного медстрахования (ОМС), если иностранец застрахован в системе ОМС.

В Госдуму внесен законопроект: о мигрантах без страховки расскажут врачи