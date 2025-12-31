Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

На ярмарке в Бишкеке продают символы наступающего года на любой вкус и цвет

65  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

31 декабря на центральной площади Бишкека в рамках фермерской ярмарки можно приобрести символ наступающего года - огненную лошадь. Посетителям предлагают жеребят и лошадок самых разных форм и размеров: сшитых, вязаных, выполненных из глины и дерева.

Как отмечают организаторы, приобрести символ года можно будет и после Нового года, то есть во второй половине января, чтобы встретить праздник уже по восточному летоисчислению. Однако тем, кто хочет порадовать себя или близких милым сувениром уже сегодня, советуют не откладывать визит, мастера ждут гостей.

- Мы навязали и маленьких, и больших лошадок. Есть дизайнерские, есть герои мультфильмов. Но самые большие покупатели это дети. Они выбирают игрушки сердцем, а не по восточному или европейскому календарю. Влюбленные тоже сразу видны, которые точно знают, кто им нужен. Очень приятно видеть счастливых людей, особенно перед Новым годом. А еще трогательно наблюдать, как родители приходят уже с колясками и выбирают игрушки вместе с детьми, - делятся мастера.

Фермерская ярмарка выходного дня будет работать до июня 2026 года, однако в январе предусмотрен небольшой перерыв, до середины месяца. Сегодня, 31 декабря, ярмарка открыта до 14:00–15:00.

Отдельное внимание организаторы уделяют благотворительности. На территории ярмарки установлены "ящики добра". Все собранные продукты инициативная группа использует для приготовления горячего плова, который затем развозят по социальным приютам и домам престарелых. Не станет исключением и сегодняшний день - продукты вновь отправятся на добрые цели.

В Министерстве сельского хозяйства КР подчеркивают, что ярмарка открыта для новых идей, банковских программ и обучающих проектов - главное, быть ближе к людям.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70-20-00

Для участия в проекте "Народный микрофон" - WhatsApp: 0555 923-603.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453962
Теги:
ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  