На ярмарке в Бишкеке продают символы наступающего года на любой вкус и цвет

31 декабря на центральной площади Бишкека в рамках фермерской ярмарки можно приобрести символ наступающего года - огненную лошадь. Посетителям предлагают жеребят и лошадок самых разных форм и размеров: сшитых, вязаных, выполненных из глины и дерева.

Как отмечают организаторы, приобрести символ года можно будет и после Нового года, то есть во второй половине января, чтобы встретить праздник уже по восточному летоисчислению. Однако тем, кто хочет порадовать себя или близких милым сувениром уже сегодня, советуют не откладывать визит, мастера ждут гостей.

- Мы навязали и маленьких, и больших лошадок. Есть дизайнерские, есть герои мультфильмов. Но самые большие покупатели это дети. Они выбирают игрушки сердцем, а не по восточному или европейскому календарю. Влюбленные тоже сразу видны, которые точно знают, кто им нужен. Очень приятно видеть счастливых людей, особенно перед Новым годом. А еще трогательно наблюдать, как родители приходят уже с колясками и выбирают игрушки вместе с детьми, - делятся мастера.

Фермерская ярмарка выходного дня будет работать до июня 2026 года, однако в январе предусмотрен небольшой перерыв, до середины месяца. Сегодня, 31 декабря, ярмарка открыта до 14:00–15:00.

Отдельное внимание организаторы уделяют благотворительности. На территории ярмарки установлены "ящики добра". Все собранные продукты инициативная группа использует для приготовления горячего плова, который затем развозят по социальным приютам и домам престарелых. Не станет исключением и сегодняшний день - продукты вновь отправятся на добрые цели.

В Министерстве сельского хозяйства КР подчеркивают, что ярмарка открыта для новых идей, банковских программ и обучающих проектов - главное, быть ближе к людям.

