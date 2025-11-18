Ярмарка в Бишкеке: мясо конины по 599 сомов, а также свежие овощи и фрукты

На площади Турдакуна Усубалиева в Бишкеке в эти выходные работала ярмарка социально значимых продуктов питания. Особый интерес у покупателей вызвал стенд с мясом конины - килограмм предлагали по 599 сомов. Кроме того, на рынке был представлен широкий выбор мясной продукции: говядина, баранина, мясо птицы - на любой вкус.

Пенсионерка из Бишкека, участница ветеранского хора "Красная гвоздика" Бурул Долетбаева не скрывала радости от увиденного: она приобрела и овощи, и фрукты, и немного мяса у разных продавцов.

– Мне очень нравится, что на ярмарке такой большой выбор самых разных продуктов, и все можно попробовать. Приятно, что ярмарка будет работать до майских праздников. Не нужно запасаться мешком картошки и потом перебирать. Всегда можно подойти, купить немного, и все свежее. Спасибо организаторам и президенту, что строго следят за ценами, - рассказала Бурул Долетбаева.

Мы побывали на ярмарке во второй половине субботы и увидели оживление: покупатели охотно расспрашивали о составе колбас, рулетов. Особой популярностью у детей пользовались вяленые колбаски - "почти мясные чипсы", как их называют производители.

На рынке представлены мясные изделия самых разных семейных производств. Так, семейство Лариных уже много лет выпускает набор мясных копченостей, и покупатели знают их товар - уходят нарасхват. Также бойко продавались "Советские" колбаски, "Тойбос" и продукция других фирм.

Ярмарки социально значимых продуктов и товаров широкого потребления проходят в Бишкеке каждые выходные. По словам Искака Анарбекова, куратора ярмарок и заведующего сектором реализации проектов ГЧП Минводхоза и Минсельхоза, требования к качеству высоки: продукция должна быть экологически чистой, с сертификатами, а продавцы - предоставить документы от районного аграрного управления.

– Мы хотим, чтобы ярмарка стала не просто местом покупки продуктов, но и площадкой общения горожан. Продавцы получают полезную информацию, а жители города - рекомендации о здоровом питании и долголетии. На ярмарке выступают творческие коллективы и театры, создается праздничная атмосфера, - отметил Анарбеков.

Ярмарки проходят не только на площади Турдакуна Усубалиева, но и в мкр Восток-5 по улице Торекула Айтматова, а также в 12-м микрорайоне. Цель - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, а также реализация сельхозпродукции по оптовым ценам для жителей города.

Минсельхоз приглашает предпринимателей, желающих реализовать произведённую сельхозпродукцию. Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.

Субботне-воскресные ярмарки в Бишкеке продлятся до середины мая 2026 года.