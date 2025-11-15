Бронтой Бедюров: "Единство народов Евразии сильнее внешнего давления"

Известный алтайский писатель, народный писатель Республики Алтай, заслуженный работник культуры Российской Федерации, востоковед-тюрколог Бронтой Янгович Бедюров стал одним из почетных гостей Международного форума "Небесные горы цивилизаций – 2050", прошедшего в Бишкеке в рамках Всемирного дня науки. В беседе с корреспондентом VB.KG он поделился своим взглядом на духовное родство кыргызского и алтайского народов, на роль Евразии в мировой цивилизации и на то, почему сегодня особенно важно говорить о единстве, а не о различиях.

- Господин Бедюров, в последние годы все чаще говорят о духовной и культурной близости кыргызов и алтайцев. В чем, по-вашему, проявляется это родство: в языке, традициях, мировоззрении, отношении к природе?

- У нас все общее с кыргызами: и кровь, и язык, и происхождение, кроме религии. До 30-х годов у кыргызов и алтайцев все было одинаково: традиции, мировоззрение, даже мелодии песен. Когда кыргыз слышит алтайскую песню, в его сердце что-то откликается, потому что это родное. Мы говорим на разных диалектах одной великой языковой семьи. Это и есть живое доказательство того, что нас разделить невозможно.

- Можно ли сказать, что это общая история, способная стать объединяющим фактором для народов Евразии?

- Конечно. У нас общая кровь, общий язык. Настоящие тюрки - это народы, у которых есть "уруу" (род). Если этого нет, значит, когда-то они не были тюрками, а просто стали тюркоязычными. Когда возник первый тюркский каганат, а до него гуннский, их язык был алтайско-кыргызским. Тюрками они себя стали называть лишь после Ататюрка. Европейцы жили ближе всех с турками, поэтому применили термин тюркоязычный народ. А если бы они жили бы ближе к кыргызу, возможно говорили бы кыргызоязычный народ.

Наш язык распространился на огромной территории от Желтого до Черного моря. Как в Америке, кто бы ни приехал, чтобы стать частью страны, нужно знать английский. Так же и в древней Евразии язык государства становился общим языком для всех.

- А только с алтайцами у кыргызов есть родство?

- Нет, конечно. Родство распространяется и на хакасов, тувинцев и другие народы Сибири и России. У всех нас общие корни, общая история, общая культура. Несмотря на внешние силы, которые пытаются нас разделить, мы единый духовный организм, связанный языком, обычаями и традициями.

- Вы часто поднимаете тему древнетюркской письменности. Почему вы считаете, что здесь необходимо "переписать" историю?

- Я бы сказал не переписать, а уточнить. Европейские ученые, приехавшие когда-то в Сибирь, были поражены: на камнях - письмена, а народа, их создавшего, как будто не осталось. Они назвали это Енисейской или Орхонской письменностью. Но ведь это кыргызская письменность! Наши предки владели письменным словом задолго до того, как в Европе появились университеты.

Сегодня, когда мы имеем государственность, ученых, Академию наук, нужно вернуть историческую справедливость. Корректировать, как делают китайцы: где правильно - сохранить, где ошибочно - исправить.

- Значит, вы считаете, что историческая наука в Кыргызстане и на Алтае должна быть пересмотрена?

- Не пересмотрена, а укреплена. Ведь многое уже сделано, но важно продолжать. Я говорил кыргызским археологам, что пока не поздно, нужно проводить совместные экспедиции с монгольскими коллегами. В Монголии, в области Улан-Гом, был центр древнего Кыргызского каганата. Там до сих пор есть не раскопанные памятники. Если туда первыми придут чужие ученые, они могут записать эти земли на себя, объявить, что там жили "европеоиды" или еще кто-то. Поэтому нужно самим исследовать свою историю системно, на государственном уровне.

Надо активно работать нашим ученым, историкам, археологам, филологам и так далее. Работа в этом отношении в Кыргызстане идет неплохо, экспедиции делаются, но это надо на государственном уровне делать, чтобы больше финансирования было.

Когда мы говорим о Евразии, о Большом Алтае, мы говорим не о географии, а о философии соборности, уважения к земле, к предкам, к памяти. Сегодня Россия делает огромный шаг к возрождению этой философии. И Кыргызстан вместе с ней. За последние годы наши государства многое сделали для восстановления связей и теперь очередь за обществом и регионами. Мы должны продолжать.

- Вы говорите о сохранении языка как основе единства. Насколько, по-вашему, кыргызский и алтайский языки сегодня близки?

- Очень близки. Я часто шучу, что кыргызско-русский словарь Юдахина для меня - это алтайско-русский словарь. Процентов 85 слов одинаковые. Просто у кыргызов в языке появилось немного арабских и уйгурских заимствований, у нас - русских и монгольских. Но суть осталась той же. Это удивительно, но 800 лет мы жили порознь, но язык почти не изменился. Это значит, что мы не просто соседи, а мы один народ, разделенный историей, но соединенный духом. ---

- В завершение, что бы вы хотели сказать молодым людям Кыргызстана и Алтая?

- Не дайте никому внушить вам, что вы разные. Мы потомки тех, кто первым смотрел на мир с вершин Алтая. Пока мы помним об этом, никакая пропаганда не сможет нас рассорить. Наш путь не в соперничестве, а в единстве духа. Евразия выживет только тогда, когда вспомнит, что у нее одно сердце и один корень.