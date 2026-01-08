Политолог Бакыт Бакетаев прокомментировал нашумевший фильм о президенте

Политолог Бакыт Бакетаев дал развернутый комментарий нашумевшему фильму о деятельности пятого президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Поводом для анализа стала вторая серия картины, в которой глава государства подробно рассказывает о приграничном конфликте с Таджикистаном и переговорах с президентом Эмомали Рахмоном.

По словам эксперта, политика редко является пространством "чистой морали", чаще это территория сложных компромиссов и решений, за которые не принято аплодировать. Однако именно в такие моменты, считает Бакетаев, и проявляется реальный масштаб лидера.

Мир, который не случился

Политолог обращает внимание на то, что отсутствие полномасштабной войны между Кыргызстаном и Таджикистаном в начале 2021 года сегодня многими воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Между тем ситуация, по его оценке, была крайне опасной.

"Молодой президент, только что получивший высокий уровень народной поддержки, оказался перед выбором - идти до конца, апеллируя к национальной гордости, или пожертвовать личными амбициями ради сохранения человеческих жизней. Садыр Жапаров выбрал второе", - отмечает Бакетаев.

Политолог подчеркивает, что глава государства пошел на переговоры в "согнутом положении" - не физически, а политически и психологически. Такой шаг, по его словам, требует не слабости, а внутренней силы.

Самоограничение как форма силы

Бакыт Бакетаев считает ошибочной распространенную в политике иллюзию, будто жесткость всегда равна силе. Истинная сила, по его мнению, нередко проявляется в способности к самоконтролю и самоограничению.

"Это был сознательный шаг, который могли истолковать как слабость - и внутри страны, и за ее пределами. Но он был сделан ради того, чтобы на границе не гибли солдаты и конфликт не перерос в войну", - говорит политолог.

Он отмечает, что Эмомали Рахмон оценил этот жест, и переговоры перешли из жесткого сценария в дипломатическое русло. По словам эксперта, это редкий пример того, как два лидера поставили долгосрочную стабильность выше краткосрочных политических выгод.

Региональный урок

В своем комментарии Бакетаев также указывает на более широкий контекст. По его словам, если бы многие современные конфликты решались через подобное самоограничение, мир мог бы выглядеть иначе. Центральная Азия в этом случае, считает он, дала важный философский и политический урок.

Отдельно политолог отметил роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, вклад которого в снижение напряженности и развитие регионального диалога стал важным стабилизирующим фактором. По его оценке, регион постепенно уходит от логики взаимных подозрений к логике взаимной ответственности.

Мир, который нужно защищать

При этом Бакыт Бакетаев подчеркивает: мир - это не только переговоры, но и способность его защитить. Укрепление Министерства обороны Кыргызстана и модернизация вооруженных сил, по его словам, стали важным элементом сдерживания.

Он также отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оказавшего военно-техническую поддержку Кыргызстану, включая поставки беспилотников Bayraktar. Политолог напомнил, что еще в середине 2000-х годов Садыр Жапаров, будучи депутатом, посещал Северный Кипр, несмотря на международное давление, и этот шаг в Турции не забыли.

Философия XXI века

В завершение Бакыт Бакетаев отметил, что лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в критический момент показали: даже самые острые приграничные конфликты можно решать по логике XXI века: через ответственность, зрелость и самоконтроль.

"Мир - это не естественное состояние, его нужно устанавливать", - напомнил политолог, подчеркнув, что Центральная Азия в этот раз не просто избежала войны, но сделала шаг к новой политической культуре. По его словам, именно в этом и заключается главный урок, который регион может дать всему миру.