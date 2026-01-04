В Кыргызстане обновили миграционные правила для граждан 55 стран

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщило о вступлении в силу постановления Кабинета министров КР № 855 от 31 декабря 2025 года, которым внесены изменения в порядок пребывания иностранных граждан на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Документ направлен на упорядочение миграционных процессов, повышение прозрачности условий пребывания иностранцев и приведение национального законодательства в соответствие с приоритетами государственной миграционной политики.

Согласно внесённым изменениям, граждане 55 иностранных государств вправе находиться на территории Кыргызской Республики в безвизовом режиме, без оформления разрешительных документов, до 30 календарных дней в течение каждого 60-дневного периода с момента въезда.

В данный перечень вошли: Австралия, Республика Австрия, Королевство Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Греческая Республика, Королевство Дания, Исландия, Ирландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, Республика Корея, Латвийская Республика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Княжество Монако, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Республика Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, Соединённые Штаты Америки, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская Республика, Государство Бруней-Даруссалам, Япония, Черногория, Княжество Андорра, Аргентинская Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Сан-Марино, Республика Чили, Республика Албания, Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Государство Израиль, Республика Кипр, Республика Северная Македония, Республика Румыния, Королевство Таиланд, Мексиканские Соединённые Штаты.

По истечении установленного срока иностранные граждане обязаны либо покинуть территорию Кыргызской Республики, либо оформить соответствующие разрешительные документы - визу, вид на жительство, разрешение на временное пребывание или иные документы в соответствии с законодательством КР.

Уточняется, что данные изменения не затрагивают положения международных договоров и не распространяются на лиц, въезжающих в Кыргызстан с целью трудовой, образовательной или иной деятельности, требующей получения специальных разрешений.

МИД КР призывает иностранных граждан и принимающие стороны учитывать вступившие в силу изменения и строго соблюдать требования миграционного законодательства.