Кыргызстанцы привезли медали с чемпионата Азии по бальным танцам в Гонконге

В Гонконге состоялся чемпионат Азии по спортивным бальным танцам DSA Asian Single Dance Championship-2025, который собрал сильнейших танцоров континента. На паркете встретились представители более 13 стран, включая Китай, Японию, Малайзию, Казахстан, Узбекистан, Корею, Вьетнам и Кыргызстан. Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации (WDSF) и Азиатской федерации танцевального спорта (DSA).

Сильное выступление Кыргызстана

На соревнованиях в различных возрастных и танцевальных категориях сборная Кыргызстана показала высокие результаты, завоевав целый ряд наград.

Взрослые категории:

Хасан Ибрагимов и Вероника Тян - бронзовая медаль в танце фокстрот.

Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова - бронза в пасодобле.

Молодёжные категории:

Артем Саломатин и Айбийке Айыпова стали одними из самых титулованных участников турнира, завоевав:

• 1 золотую,

• 4 серебряные,

• 1 бронзовую медаль

в Европейской и Латиноамериканской программах.

Артур Пак и Вероника Нуискова добавили в копилку сборной ещё две бронзы, показав уверенную технику и выразительность.

Самая юная участница команды, Айзере Абдрахманова, пробилась в финал категории "Соло" и заняла 4-е место, что стало значимым достижением для её возраста.

Комментарий Федерации танцевального спорта КР

Президент Федерации танцевального спорта Кыргызстана Сергей Михайлович Титунин поблагодарил спортсменов за высокий уровень выступления:

"Вы показали профессионализм, силу духа и огромную любовь к танцу. Эти результаты - итог ежедневных тренировок и сильной командной поддержки. Федерация гордится каждым из вас!".