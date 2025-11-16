Кыргызстан (U-17) сыграет с Испанией и Португалией

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) проведёт два товарищеских матча в Испании. Как сообщает Ассоциация футзала КР, команда встретится с ровесниками из Португалии и Испании.

Игры пройдут в городе Лас-Росас-де-Мадриде:

- 18 ноября кыргызстанцы сыграют против сборной Португалии;

- 20 ноября - против Испании .

Подготовку к встречам национальная команда начала 14 ноября в Бишкеке, после чего отправилась в Европу. Матчи станут важным этапом в развитии юных игроков и их подготовке к будущим международным турнирам.