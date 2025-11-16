Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Кыргызстан (U-17) сыграет с Испанией и Португалией

57  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) проведёт два товарищеских матча в Испании. Как сообщает Ассоциация футзала КР, команда встретится с ровесниками из Португалии и Испании.

Игры пройдут в городе Лас-Росас-де-Мадриде:

- 18 ноября кыргызстанцы сыграют против сборной Португалии;

- 20 ноября - против Испании .

Подготовку к встречам национальная команда начала 14 ноября в Бишкеке, после чего отправилась в Европу. Матчи станут важным этапом в развитии юных игроков и их подготовке к будущим международным турнирам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452550
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  