Кыргызстанец Медет Джапаров выиграл чемпионат мира по шахматам

Житель Каракола Медет Джапаров стал чемпионом мира по шахматам среди любителей, заняв первое место на турнире FIDE, который прошёл в сербском курортном городе Врнячка-Баня.

В категории "до 1700" за титул боролись 60 участников. Турнир включал 9 туров, в которых Джапаров набрал 8 очков и уверенно стал победителем.

Шахматами он увлекается с детства и преподаёт их в детско-юношеской спортивной школе Каракола. Для него это уже третий чемпионат мира: ранее он занимал третье и второе место, и теперь "собрал полный комплект" наград.

Медет Джапаров планирует продолжать карьеру, стремясь к рейтингу 2000 ЭЛО и получению звания кандидата в мастера FIDE.