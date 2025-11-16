Шумахер ставит под вопрос будущее Хэмилтона в Ferrari

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер выразил сомнения в отношении роли Льюиса Хэмилтона в Ferrari, предположив, что команда может рассмотреть возможность замены семикратного чемпиона мира на молодого талантливого гонщика Оливера Бирмана из Haas. Его комментарии прозвучали в подкасте Backstage Boxengasse.

Шумахер раскритиковал текущую форму Хэмилтона, отметив: "Кроме того, что он делает много ошибок, его скорость просто средняя, не лучше".

Он подчеркнул, что с зарплатой Хэмилтона, которая, как сообщается, превышает 60 млн евро в год, его текущие результаты уже не оправдывают таких расходов.

Похвала Оливеру Бирману

В то же время Шумахер высоко оценил Бирмана, отметив его успешные выступления в Haas:

"Я вижу, как молодой Бирман творит чудеса с Haas. Он стоит лишь небольшую часть того, что получает Хэмилтон".

Он предположил, что Феррари может извлечь выгоду из инвестиций в молодого, амбициозного гонщика, который сможет развиваться вместе с командой в рамках будущих правил.

Контекст управления командой

Комментарии Шумахера последовали после критики гонщиков Ferrari председателем правления Джоном Элканном за то, что они не сосредоточены полностью на вождении машины. Шумахер интерпретировал это как возможный сигнал, что Ferrari может пересмотреть роль Хэмилтона:

"Интересно, не говорит ли Феррари: "Вот уже год ситуация такая, Хэмилтон фактически стоит на месте. Мы бы предпочли вложить деньги иначе. Нам лучше взять Бирмана: молодого, свежего гонщика, который продвинет бренд вперед".