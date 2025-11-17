Погода
В селе Кара-Жыгач построят 23 дома для сотрудников гражданской авиации

- Светлана Лаптева
Капсулу под строительство нового жилого комплекса для сотрудников гражданской авиации заложили в селе Кара-Жыгач.

Это современный квартал, созданный специально для людей, которые работают в сфере гражданской авиации.

По данным ОАО аэропорты Кыргызстана, планируется построить 23 дома по линии Государственной ипотечной компании - это 1 035 квартир.

Проект включает зеленые дворы, детские площадки, зоны отдыха, парковки, социальные объекты - все, чтобы семьи авиационных специалистов жили в комфортной и безопасной среде.

Председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов подчеркнул:

"Это будут не просто дома - это символ уважения и благодарности к людям, которые сохраняют стабильность гражданской авиации, работают в сложных условиях, держат высокий профстандарт и представляют Кыргызстан на высоком уровне."

Запуск совпал с обновлением кадровой политики в авиации. Улучшение жилищных условий становится инструментом удержания профессионалов и привлечения новой смены - на фоне растущего пассажиропотока и модернизации аэропортов.


URL: https://www.vb.kg/452563
Теги:
авиация, строительство, Кыргызстан
