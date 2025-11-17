Погода
В Минске прошла комиссия уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

- Светлана Лаптева
В городе Минск (Республика Беларусь) состоялось шестое заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии приняли участие члены Комиссии, представители государственных органов и учреждений, сотрудники аппаратов уполномоченных по правам ребенка Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ.

От имени мэрии города Бишкек участие в заседании приняла заместитель мэра Виктория Мозгачева.

В ходе заседания были рассмотрены проблемы детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, вопросы развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также обсуждалась организация отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия в сфере защиты их прав и работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


