Посол Индии: ITEC - это не только программа обучения, но и надежной дружбы

- Нина Ничипорова
Посольство Индии в Кыргызстане провело встречу участников и выпускников программы Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC).

Кыргызстан является одной из стран - партнеров программы ITEC, в рамках которой правительство Индии выделяет гранты на обучение зарубежных специалистов в образовательных учреждениях федеративного государства.

В начале встречи по индийской традиции зажгли лампу, без этого ритуала не обходится ни одно большое событие в Индии. Огонь по индийской философии символизирует чистоту, доброту, удачу и силу. Наличие живого света означает отсутствие тьмы и злых сил. А свет символизирует знание, тьма - невежество. Знание устраняет невежество, как свет устраняет тьму. Знание – это еще и непреходящее внутреннее богатство, благодаря которому могут быть достигнуты все внешние достижения. Чтобы преклониться перед знанием как величайшим из всех форм богатства, и зажигается лампа.

Ее пламя всегда устремлено вверх. А, стало быть, приобретенные знания приводят к высшим идеалам. И действительно свет индийской лампы на протяжении более 60 лет осветил дорогу для 200 с лишним тысяч выпускников программы из 160 стран-партнеров на всех континентах.

Этот свет и как символ развития дружеских отношений между народами Кыргызстана и Индии во всех сферах. Его тепло чувствовалось на всем протяжении встречи. В зале, где собралось более ста человек, среди которых были выпускники программ ITEC разных лет, получивших дополнительные знания на уникальных образовательных курсах в Индии, царил дух дружбы. Выпускники вспоминали о днях, проведенных в прекрасной в Индии. Снятые ими там видеоролики - яркие, живые, наполненные светом и любовью к гостеприимной стране, были подтверждением их словам.

Истории их личного и профессионального роста и влияние, которое оказало на них обучение в Индии, подчеркивали, что эта программа чрезвычайно важна, потому что дает возможность не только повысить свою квалификацию, но и прикоснуться к истории и культуре другого народа, помогает стать ближе друг к другу. ITEC, по мнению ее участников, укрепляет дружбу, взаимопонимание, особенно на уровне народного обмена, между странами, в частности, между Кыргызстаном и Индией.

- Наши страны объединены не только экономическими связями, но и схожим взглядом на будущее планеты: светлое, свободное и многополярное, - сказала в интервью vb.kg одна из частниц программы Назгуль Мамбеталиева. – И нам, молодым, строить его совместно с друзьями из Индии, с которыми мы крепко подружились.

Другая участница программы - мультимедийный художник Алтынай Осмоева, рассказала, что в этом году по программе ITEC она проходила курсы по традиционному текстилю ручной работы.

- Мы ездили в один из самых древний городов Индии – Варанаси. Министерство иностранных дел и Министерство текстиля организовали эту поездку, чтобы привлечь деятелей культуры из других стран, которые занимаются традиционными ремеслами, для обмена опытом. В Индии очень развиты текстильная промышленность и традиционные ремесла, и государство помогает развиваться местным производителям знаменитого шелка ручной работы и ремесленникам. Я убедилась, как серьезно в этой стране относятся к своей культуре и традициям. А еще благодаря программе я познакомилась с коллегами из разных стран, - сказала Алтынай, демонстрируя свой прекрасно снятый видеоролик.

- До сих пор вспоминаю Индию, хотя с тех пор, как прошел обучение по программе ITEC, минуло 20 лет. Для меня, как преподавателя по информатике, эти курсы были очень полезны в профессиональном плане. Программа ITEC, на мой взгляд, чрезвычайно важна не только для освоения новых знаний, она важна и особенно сейчас, когда так много в мире непонимания и вражды. А индийская программа, наоборот, объединяет народы разных стран и континентов. Вот, что значимо, - поделился своим мнением с vb.kg Сапарбек Оморов.

- Я абсолютно согласна с Сапарбеком. В нашей группе по освоению компьютерных технологий в институте в Дели были "ученики" из 19 стран. За время обучения мы очень подружились. Со многими поддерживаем отношения уже много лет. В декабре я еду в Ташкент, куда меня пригласили мои друзья, с которыми познакомилась на курсах ITEC, - рассказала Рай кызы Рахат.

- Мне посчастливилось пройти обучение по IT-технологиям этой программы в Дели. Как известно, Индия сегодня - один из главных игроков на мировом рынке IT-услуг, которые стали символами технологической мощи страны. И мне, как инженеру-связисту, новые знания очень пригодились. Если в Кыргызстане только-только осваивали седьмую версию Microsoft, а я уже был знаком с десятой, - ответил на вопрос vb.kg, пригодились ли ему полученные знания, Улан Айдаров. – И, конечно, за шесть недель у нас была возможность прикоснуться к древней истории и культуре другого государства, мы с друзьями старались побывать везде, пообщаться с людьми.

Как отмечалось на встрече, за время руководства премьер-министра Нарендры Моди Индия уделила и уделяет особое внимание обогащению содержания курсов, а также улучшению условий пребывания студентов ITEC. Кроме того, были запущены сотни программ повышения квалификации в ведущих учебных заведениях Индии, что позволило их участникам прикоснуться к богатой и яркой культуре Индии, почувствовать ее гостеприимство.

- Это - одна из ведущих программ сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, правительство которой предоставляет молодым специалистам вашей страны ежегодно стипендии ITEC в гражданской и оборонной сферах. Присутствие более 1500 выпускников ITEC в Кыргызстане - государственных и муниципальных служащих, представителей научных кругов отражает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в областях повышения потенциала и обмена опытом. И количество таких специалистов продолжает расти, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав.

По его словам, по этой программе граждане стран-партнеров, среди которых и Кыргызстан, могут поехать в Индию, чтобы пройти стажировку на курсах по специальностям: банковское дело, предпринимательство, английский язык, журналистика, аудит, IT, на курсах йоги и других в одном из ведущих вузов Индии по выбору. Программа с учетом требований времени была расширена за счет включения таких областей, как искусственный интеллект, нанотехнологии, криминалистика и кибербезопасность. Причем ее ежегодно обновляют. Содержание программы ориентировано на потребности стран-партнеров в обучении по конкретному направлению.

- Интенсивное партнерство между Индией и Кыргызстаном в рамках ITEC продолжается более тридцати лет. При этом основное внимание уделяется институциональному наращиванию потенциала государственных служащих и военнослужащих. И, судя по вашим отзывам, программа востребована и достигает целей: полученные знания вы применяете на благо развития своей страны, - добавил посол Индии.

Выпускников программы также поприветствовала госпожа Ражни Верма, курирующая культуру и программу ITEC в посольстве Индии в Кыргызстане. Она отметила, что для многих участников программа ITEC предоставляет первую возможность посетить Индию и самим ощутить разнообразие культуры страны и доброжелательность ее народа. Таким образом, ITEC – это не только обучающая программа, но также и инструмент для развития двусторонних контактов, и дружбы между Индией и ее друзьями по всему миру.

Встреча истинных и искренних друзей Индии продолжилась дольше запланированного времени: много было впечатлений и воспоминаний о днях, проведенных в прекрасной Индии. Тем более, она сопровождалась индийской музыкой, танцами и песнями.


